alyona alyona показала себе в юності та зізналася, хто тоді був її ідеалом чоловіка (фото)

alyona alyona будучи підлітком, вважала, що її тато - ідеал чоловіка / Фото: Инстаграм
alyona alyona, яка знялася напівоголеною і звернулася до підлітків із важливим посланням, активно використовує соціальні мережі – часто спілкується із шанувальниками через сторіз.
Нещодавно артистка запитала підписників, який у них "ідеал" чоловіка. Вона згадує, що її погляди на стосунки змінювалися із віком. Будучи підлітком, реперка мріяла про сильного хлопця.
Коли була юна, мені завжди здавалося, що мій ідеал – це чоловік, схожий на тата. Такий самий зріст, все вирішуватиме і фінансово допомагатиме, – згадує виконавиця.
Також вона оприлюднила архівну фотографію з відпочинку, на якій зображена разом із батьком. На знімку видно, що він справді був набагато вищим за дочку.
Згодом принципи alyona alyona змінилися. Вона вже не вважає, що головним має бути виключно чоловік. Найважливіше для неї – повага одне до одного. Артистка зізнається, у її стосунках із коханим все саме так.
Зараз я дуже рада, що в моєму житті є інша людина, з якою ми живемо у повазі. Живемо так, що кожен із нас почувається комфортно, а я відчуваю себе коханою – ділиться alyona alyona.
Особисте життя alyona alyona
Українська реп-виконавиця тривалий час приховувала свого хлопця. Досі зірка лише розповідала про нього у своїх соцмережах, але навіть не показувала обличчя.
Після того, як alyona alyona розсекретила, що її бойфренда звуть Денис, шанувальники впевнені, що це молодий тік-токер з нікнеймом Йоксден. З реперкою він познайомився на одному із заходів команди лейбла ENKO.
Як зізналася сама артистка, вони вже мешкають разом.
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