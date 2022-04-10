Анастасія Приходько про свою кар'єру в Росії: Як я дивитимуся українцям у вічі, виходячи на сцену?

Анастасія Приходько розповіла, чому відмовилася від кар'єри у РФ / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько – одна з тих зірок, хто має свою чітку позицію і не соромиться доносити свою думку публіці. Так, нещодавно виконавиця висловилася на адресу чоловіків-колег, які чекають на закінчення війни за кордоном.

Також Анастасія неодноразово засуджувала українських зірок, які продовжують будувати свою кар'єру в Росії, незважаючи на те, що росіяни вбивають українців.

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Співачка зізналася в інтерв'ю УНІАН що могла би теж будувати кар'єру в РФ і заробляти пристойні суми, але не захотіла продавати свою країну.

Ви ж самі розумієте, пісня "Мамо" стала хітом, моїм продюсером був Костянтин Меладзе. І погнала би я по "золотому кільцю". Але я маю рідну країну. Як можна думати про гроші, коли на Батьківщині війна, коли Росія напала на Україну? Як я спатиму сама з собою? Як я прокидатимуся? Як я дивитимуся українцям у вічі, виходячи на сцену? Людина має жити за сумлінням. Батьківщину, дім, могили предків зраджувати не можна, – поділилася Анастасія.

Нагадаємо, що Приходько представляла Росію на конкурсі "Євробачення-2009". Тоді виконавиця виконала свій хіт "Мамо", написаний Костянтином Меладзе, та посіла 11 місце.

Проте зараз співачка не хоче мати нічого спільного із тими, хто підтримує вбивць українського народу. На думку Анастасії, всіх зірок, які зараз мовчать про війну та відсиджуються в РФ, варто позбавити громадянства України.

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Вони не мають права бути українцями. Потрібно позбавити всіх звань та регалій. Навіщо нам такі люди, які переживають за цукор у Росії, коли в рідній країні гинуть діти? – висловилася Приходько.

Раніше Alina Pash прийняла те, що її пісня не прозвучить на Євробаченні-2022.