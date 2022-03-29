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Анастасія Приходько жорстко висловилася про чоловіків-колег, які перечікують війну за кордоном

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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29 березня, 21:09
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Українська співачка Анастасія Приходько розкритикувала своїх колегах чоловічої статі, які не хочуть повертатися в Україну, поки що йде війна
/ Фото: пресслужба

Співачка та мати трьох дітей Анастасія Приходько звісно зі своєю родиною залишається в Україні. Нещодавно за умов війни виконавиця відсвяткувала перший день народження сина .

Залишається в Україні та чоловік Приходько, Олександр. А от тих чоловіків, які відсиджуються у період війни за кордоном, Анастасія вважає зрадниками.

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Так, в інтерв'ю DOROTHY , Приходько розкритикувала своїх колег-чоловіків, які вирішили перечекати обстановку в інших країнах і не стали повертатися додому.

Я вам казала, що це "окремий вид мистецтва". Можна і штани в Кремлі зняти, а можна посидіти в Іспанії тихесенько. А потім: "У мене завжди були пісні Івасюка", – сказала Приходько.

Імен співачка називати не стала, але і без них зрозуміло, про кого йдеться.

Мені огидно! Я не хочу називати імен, не хочу, – висловилася співачка.

Проте, як сказала Приходько, що жінки-співачки, які зараз перебувають в інших країнах і проводять благодійні концерти, теж роблять свій внесок у перемогу. На думку співачки, зараз вони приносять там більше користі, збираючи гроші та допомогу для України.

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Також сьогодні обговорюють новини про те, що 10-річна донька Олі Полякової передчувала війну.

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Марія Коробова
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