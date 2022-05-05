Анатолій Анатолич назвав Максима Галкіна героєм за його підтримку України

Анатолій Анатоліч підтримав Галкіна / Фото: instagram.com/maxgalkinru, Скріншот з YouTube

Підтримка України коштувала Максиму Галкіну кар'єри та всього нажитого в Росії, про що розповіла телеведуча Маша Єфросиніна. Знайомі російського артиста розуміють, що він пішов справді на відчайдушний крок.

Український телеведучий Анатолій Анатолій взагалі назвав Галкіна за його слова героєм. Більше того, шоумен навів кілька аргументів на підтвердження своїх слів.

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Вважаю його героєм. Ви скажете: "а що він такого героїчного сказав?" Він підтримав Україну, а це вже героїчно, – сказав Анатолій.

За словами Анатолича, Галкін справді став ізгоєм у своїй країні через те, що не підтримав війну. Більше того, йому може загрожувати реальний кримінальний термін за законами рашистів. На сьогоднішній день Галкін був змушений виїхати до Ізраїлю, залишивши все своє майно та популярність у РФ.

При цьому український телеведучий не заперечує той факт, що довгий час Галкін працював на телеканалах, які розповсюджують антиукраїнську пропаганду, і свою кар'єру він побудував саме на цій аудиторії.

Важливо розуміти, що зараз Галкіна теж дивляться на тих людей, які виросли на цій пропаганді. Макс Галкін звертається до дорослого покоління, до того самого "виборчого ядра" Путіна, тому його голос і слово у цій медійній війні дуже важливе, адже його можуть почути ті, хто нас слухати не хоче, – сказав Анатолій.

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Днями дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова розповіла, як зустрілася з Галкіним та Пугачовою в Ізраїль.