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Дружина Віктора Павліка зустрілась з Галкіним та Пугачовою: "мене переповнюють емоції!"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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28 квітня, 20:51
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Блогерка Катерина Репяхова рада була побачити зіркову пару в Ізраїлі
Катерина Репяхова та зіркове подружжя перебувають у Кейсарії
Катерина Репяхова та зіркове подружжя перебувають у Кейсарії / Фото: instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/repyahovakate

Через війну дружина Віктора Павліка разом з сином змушена була тимчасово виїхати до своєї сестри в Ізраїль. Відомо, що й Примадонна разом з чоловіком та дітьми втекли у ту країну з РФ.

Вчора Катерина Репяхова розповіла, що вона ходить в той продуктовий магазин що і зіркове сімейство. Нині ж блогерка похвалилась зустріччю з Галкіним та Пугачовою.

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Дружина Павліка випадково їх зустріла неподалік від дому сестри. Цим Катя вирішила поділитись в Instagram.

Катерина Репяхова
Катерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Ви не уявляєте що щойно відбулось. Мене просто переповнюють емоції. Ми зустріли Макса і Аллу Борисівну недалеко від нашого дому. Тобто це була правда, що його бачили в тому магазині біля дому. Це виходить так, що вони десь сусіди з нами, – радісно заявила Репяхова.

До речі, хоч Катя й не називала місто, у якому зараз живе. Але нещодавно вона виставляла фото сина. На світлині було позначено геолокацію – місто Кейсарія, де мешкають відомі ізраїльські адвокати, телезірки.

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Син Репяхової та Павліка
Син Репяхової та Павліка / Фото: instagram.com/repyahovakate

Раніше ЗМІ повідомляли, що Пугачова та Галкін орендують у Кейсарії будинок. У Мережі показали фото маєтку пари, площею 650 квадратних метрів з видом на Середземне море.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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