Дружина Віктора Павліка зустрілась з Галкіним та Пугачовою: "мене переповнюють емоції!"

Через війну дружина Віктора Павліка разом з сином змушена була тимчасово виїхати до своєї сестри в Ізраїль. Відомо, що й Примадонна разом з чоловіком та дітьми втекли у ту країну з РФ.
Вчора Катерина Репяхова розповіла, що вона ходить в той продуктовий магазин що і зіркове сімейство. Нині ж блогерка похвалилась зустріччю з Галкіним та Пугачовою.
Дружина Павліка випадково їх зустріла неподалік від дому сестри. Цим Катя вирішила поділитись в Instagram.
Далі по темі
Ви не уявляєте що щойно відбулось. Мене просто переповнюють емоції. Ми зустріли Макса і Аллу Борисівну недалеко від нашого дому. Тобто це була правда, що його бачили в тому магазині біля дому. Це виходить так, що вони десь сусіди з нами, – радісно заявила Репяхова.
До речі, хоч Катя й не називала місто, у якому зараз живе. Але нещодавно вона виставляла фото сина. На світлині було позначено геолокацію – місто Кейсарія, де мешкають відомі ізраїльські адвокати, телезірки.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Пугачова та Галкін орендують у Кейсарії будинок. У Мережі показали фото маєтку пари, площею 650 квадратних метрів з видом на Середземне море.
"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."