Моя рідна мова – суржик! Андрій Данилко розповів, чи збирається переходити на українську мову

Андрій Данилко дав інтерв'ю та розповів, чи планує переходити на українську мову / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Суперзірка українського шоу-бізнесу, експерт каналу "Україна" Андрій Данилко дав відверте інтерв'ю ведучій програми "Ранок з Україною" Лілії Ребрик.

З початку війни Андрій Данилко, що раніше прогнозував крах Росії, знаходиться у Києві, тому найстрашніші дні провів у своїй знаменитій квартирі на Хрещатику. Зараз разом із артистом перебувають близькі друзі, а родичі із Полтави постійно на зв'язку. За словами Андрій Михайловича, він уже уявляє собі урочистий день перемоги України та готовий будь-якої миті вийти на Майдан, щоб заспівати українцям. Щодо переходу на українську мову, артист докладає зусиль, щоб позбавитися суржику, яким він говорив усе життя. Нині головне, щоб його не змушували це робити.

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Головне – щоб мене не примушували. Все прийде, але це певний процес. Моя рідна мова – суржик! Я його дуже довго не міг позбутися – це справді велика проблема. Є люди, наприклад, ті, що виросли на Західній Україні – для них звично говорити українською. А в нас було все інакше. Тому, напевно, Сердючка свого часу була для мене певним порятунком, адже вона говорила, як я,

– ділиться Андрій Данилко у програмі "Ранок з Україною".

Артисту довелося витратити чимало сил і часу, щоб навчитися говорити чистою російською мовою. Але це було добровільно. Проте весь цей час він залишався вірним собі та рідній мові, тому писав і виконував пісні українською.

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Я пам'ятаю, що пісня "Гоп-гоп" українською виграла "Золотий грамофон", і ми вирушили до Кремля, де отримали статуетку. Це вже про щось каже! До речі, ця пісня і визначила справжню Сердючку,

– розповів співак.

Нагадуємо, зараз канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт. Актуальні новини за посиланням.

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