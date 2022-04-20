Підніміть мені повіки! Зірка "Скаженого весілля" зачепила нове обличчя Марченка

Відома українська актриса Інна Приходько продовжила тему та знову зобразила одіозну телеведучу

Українська актриса, за проханням прихильників, записала нове відео про Марченко

Ви вже бачили, як із роками змінювалася зовнішність Оксани Марченко. Багато пластичних хірургів говорять в один голос, що без хірургічного втручання не обійшлося. І нові ролики Марченка, яку внесли до Реєстру держзрадників, тому підтвердження.

Нагадаємо, нещодавно вона записала кілька відео з вимогою звільнити її чоловіка, Віктора Медведчука. І люди, крім самого послання, були ще й шоковані тим, як Марченко моргає, вона буквально не може зімкнути повіки! Ця тема стала хітом TikTok і не тільки.

Реклама

Зірка "Скаженого весілля" Інна Приходько також не залишилася байдужою, тим більше коли її шанувальники регулярно вимагають продовження цього тролінгу-епопеї. Як-то кажуть, просили – отримуйте. В Facebook Інни Приходько з'явилося нове відео з гучної теми. І це дуууууже смішно!

До речі, раніше актриса обстебала Марченка, яка дала прес-конференцію.

Реклама

Читайте наші новини у telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.