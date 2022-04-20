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Підніміть мені повіки! Зірка "Скаженого весілля" зачепила нове обличчя Марченка

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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20 квітня, 23:17
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Відома українська актриса Інна Приходько продовжила тему та знову зобразила одіозну телеведучу
Українська актриса, за проханням прихильників, записала нове відео про Марченко
Українська актриса, за проханням прихильників, записала нове відео про Марченко

Ви вже бачили, як із роками змінювалася зовнішність Оксани Марченко. Багато пластичних хірургів говорять в один голос, що без хірургічного втручання не обійшлося. І нові ролики Марченка, яку внесли до Реєстру держзрадників, тому підтвердження.

Нагадаємо, нещодавно вона записала кілька відео з вимогою звільнити її чоловіка, Віктора Медведчука. І люди, крім самого послання, були ще й шоковані тим, як Марченко моргає, вона буквально не може зімкнути повіки! Ця тема стала хітом TikTok і не тільки.

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Зірка "Скаженого весілля" Інна Приходько також не залишилася байдужою, тим більше коли її шанувальники регулярно вимагають продовження цього тролінгу-епопеї. Як-то кажуть, просили – отримуйте. В Facebook Інни Приходько з'явилося нове відео з гучної теми. І це дуууууже смішно!

До речі, раніше актриса обстебала Марченка, яка дала прес-конференцію.

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Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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