Андрій Єрмак запросив Роберта де Ніро відвідати Україну: усі подробиці їхньої розмови

Андрій Єрмак поспілкувався в онлайн-режимі з актором Робертом де Ніро / Фото: Getty Images,

Розмова Андрія Єрмака та Роберта де Ніро, який виступав на підтримку України, пройшла у режимі онлайн 18 травня. Також на цій відеоконференції була присутня американська продюсерка Джейн Розенталь.

Андрій Єрмак подякував де Ніро за підтримку України та позицію щодо війни, яку розв’язала проти нашої держави Росія, повідомляється на сайті ОП.

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Коли нас підтримують такі люди, як ви, це надихає, дає енергію та сили, – зауважив він.

Онлайн-зустріч Єрмака з актором та продюсеркою

Також Єрмак запросив кінозірку відвідати Україну в цей визначальний час, коли буде така можливість. Актор зазначив, що з нетерпінням чекає нагоди.

Як повідомили в ОП, співрозмовники Єрмака є співзасновниками кінофестивалю "Трайбек", що з'явився як реакція на теракти 11 вересня 2001 року у США.

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Тож продюсерка Розенталь запропонувала керівнику ОП продемонструвати відеозвернення президента України Володимира Зеленського до учасників та гостей цьогорічного фестивалю, який відбудеться 8-19 червня. Андрій Єрмак підтримав цю ідею.

Джейн Розенталь зазначила, що дуже важко спостерігати за тим, що зараз відбувається в Україні.

Ми намагаємося зробити все можливе, щоб допомогти українцям, – сказала вона.

Своєю чергою Андрій Єрмак запропонував Роберту де Ніро та Джейн Розенталь розглянути можливість долучитися до підтримки ініційованого Володимиром Зеленським проєкту United24, який має на меті об’єднанання людей з усього світу для допомоги Україні.

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Нещодавно в онлайн-режимі Андрій Єрмак двічі поспілкувався з голлівудською зіркою Анджеліною Джолі. Спочатку він запросив акторку відвідати Україну, а потім – подякував за візит та підтримку нашого народу.

Також ще раніше керівник Офісу президента проводив відеоконференцію з актором Шоном Пенном. Лауреат премії "Оскар" тоді наголошував, що країни НАТО повинні надати Україні винищувачі для захисту від країни-агресорки.