Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua

Шлях Барських

Українці≠росіяни

Леонтьєв загубився

Втікли з РФ

Підтримка Росомахи

Раша, гудбай!
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Шон Пенн обговорив з Андрієм Єрмаком надання винищувачів Україні для захисту від РФ

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 березня, 08:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Американський актор та режисер вкотре закликав американців і весь світ допомогти українцям у війні з окупантами
Шон Пенн закликав американців до протестів за Україну після розмови з Андрієм Єрмаком
Шон Пенн закликав американців до протестів за Україну після розмови з Андрієм Єрмаком / Фото: Getty Images, Офис Президента Украины

Шон Пенн приїхав до Києва напередодні початку вторгнення Росії. Актор давно хотів зняти фільм про Україну та військові дії на Донбасі, де встиг побувати взимку цього року.

Після того, як Шон Пенн висловив захоплення Володимиром Зеленським, актор вирішив поговорити з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Реклама

Лауреат премії "Оскар" наголосив, що країни НАТО повинні надати Україні винищувачі для захисту від країни-агресора. За словами актора, бюрократія США та Польщі не дозволяє передати країні реактивні літаки, і з цим треба щось робити.

Щойно завершив дзвінок з головою Офісу президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком. Надзвичайно потрібні (для України. – Ред.) винищувачі зараз застрягли десь у бюрократичних процесах між Білим домом і урядом Польщі і досі не передані до України, – написав Пенн.

Окрім того, актор закликав громадян США виходити на протести на підтримку України. Шон Пенн вважає, що обурення громадськості може "допомогти подолати перешкоди".

Реклама

Днями польський уряд заявив, що країна готова перемістити для ЗСУ власні літаки МіГ-29 на американську авіабазу Рамштайн у Німеччині та передати їх у розпорядження США. А Штати могли далі передати ці винищувачі безпосередньо Україні. Проте у Пентагоні заявили, що виступають проти такого кроку.

У Міноборони США вважають, що Росія може вирішити, що передача винищувачів Україні є ескалаційним кроком.

Нагадаємо, раніше Шон Пенн звернувся до Андрія Єрмака і назвав напад Росії на Україну найжахливішою помилкою Путіна.

Реклама

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Наші янголи-охоронці

Позивний - “Художник”. Артем Азаров - митець з Харкова, який пішов добровольцем в перші дні війни. Прикриваючи побратимів при виконанні бойового завдання в рідному місті, загинув від мінометних обстрілів. Після війни буде створено виставку його мистецьких робіт - як памʼять героїчного вчинку.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Майор Сак Олександр Олександрович – командир механізованого батальйону, який вступив у битву з тактичною групою ворога і переміг завдяки раціональному підходу до ведення бою та нестандартній тактиці. Нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Один з наймолодших комбатів України - йому 27.
Слава Україні!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗІРКИ
Вони допомогають Україні
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
1 /2
Про кого мріють українки
ТОП-3 серцеїда України
1
Володимир Зеленський, президент України Володимир Зеленський, президент України
2
Олексій Арестович, радник голови Офісу президента Олексій Арестович, радник голови Офісу президента
3
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти