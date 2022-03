Шон Пенн обговорив з Андрієм Єрмаком надання винищувачів Україні для захисту від РФ

Шон Пенн приїхав до Києва напередодні початку вторгнення Росії. Актор давно хотів зняти фільм про Україну та військові дії на Донбасі, де встиг побувати взимку цього року.

Після того, як Шон Пенн висловив захоплення Володимиром Зеленським, актор вирішив поговорити з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Лауреат премії "Оскар" наголосив, що країни НАТО повинні надати Україні винищувачі для захисту від країни-агресора. За словами актора, бюрократія США та Польщі не дозволяє передати країні реактивні літаки, і з цим треба щось робити.

I JUST got off a call with President Zelenskys Chief of staff, Andriy Yermak. Somewhere in the bureaucratic chain between our White House & the Polish Gov., the desperately NEEDED jets are not yet delivered to Ukraine. Public outcry may find the bottleneck. pic.twitter.com/jFfRQTuT1K