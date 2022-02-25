Ані Лорак висловилася про російський наступ на Україну і тут облажалась (фото)

Ані Лорак не хоче війни / Фото: instagram.com/anilorak

Співачка, в якої на весну були заплановані концерти в Україні, опублікувала у сторіз світлину із парою, де хлопець загорнутий в український прапор, а дівчина – у триколор. Цей знімок давно завірусився у Мережі серед прихильників дружби з РФ.

Нагадаємо, що Росія напала на Україну 24 лютого відразу на кількох напрямках.

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Скріншот: instagram.com/stories/anilorak

Кароліна також запостила у соцмережі картинку з написом "Stop war" і додала хештег #нетвойне.

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Скріншот: instagram.com/anilorak

Співачка більше нічого не написала і ніяк не висловилася про те, що відбувається зараз на її рідній землі.

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Водночас Андрій Макаревич називає все своїми іменами – музикант закликав Росію припинити напад на Україну.

У Facebook лідер "Машины времени" опублікував відео, привертаючи увагу до війни та намагаючись закликати до відповіді керівництво РФ. Артист назвав речі своїми іменами: росіяни стріляють по українцях, хоч у кожного з них є в Україні друзі, знайомі та родичі.

Голлівудські акторки Анджеліна Джолі і Шеннен Доерті також закликали закінчити російське божевілля.