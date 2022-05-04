Анну Кошмал гризло почуття провини на початку війни: це був процес самознищення

Ганна Кошмал навчилась житти в умовах війни / Фото: instagram.com/smorkovkina/

Анна Кошмал, яка розкрила секрет своєї худорлявості, каже, що часто зустрічає людей, які через війну відмовилися від всього комфортного і приємного. І в більшості випадків, на думку зірки, це стається через почуття провини.

Я і сама перший місяць (війни, – Ред) майже не їла. Мені здавалося, що я не маю права на свіжу гарячу їжу, поки люди сидять у підвалах навіть без води, – поділилась Анна в Instagram.

Акторка важко пережила перший місяць війни / Фото: instagram.com/smorkovkina/

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Кошмал пригадала, що у неї тоді пішов процес самознищення. Але акторка взяла себе в руки та змогла повернутись до нормального життя.

Я зрозуміла, що потребую психологічної допомоги, бо пішов якийсь процес самознищення. Я усвідомила, що від мене кволої і знищеної емоційно немає ніякої користі. Коли мені важко, то важко всім навколо. Саме це змусило мене прийти до тями та почати жити далі, – розповіла вона.

Зірка зізнається, що все навколо зараз розквітає від її любові. Як додала Кошмал, все тому, що, вона більше не боїться, знову довіряє, вірить у краще і дбає про себе.

Вчора заганяла дітей до сховища під грохіт вибухів та спалахи у небі. І подумала, що вже не боюся так, як раніше. Дивно, та ми навчилися в цьому жити, – каже артистка.

Також Анна зізнається, що мріє надихнути людей, живучи в умовах війни, не відмовляти собі в простих приємних речах, вірити в свої сили та втілювати відкладені плани. За словами Кошмал, разом ми сила. Тож перемога за нами!

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Артистка разом з сином перебуває на заході України / Фото: instagram.com/smorkovkina/

Як відомо, зараз Анна Кошмал разом з сином перебуває на західній Україні. Рідні вмовляли акторку виїхати на деякий час за кордон, але вона "хоче лишатися тут і переживати цю війну із своєю країною". Як писала артистка в Instagram, вона відчуває себе тут потрібною, корисною і вдома.

Коротко про акторку

Анна Кошмал родом із Києва. У дитинстві займалася хореографією. Паралельно відвідувала музичну школу.

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Навчалась у Київському естрадно-цирковому училищі. Здобула популярність завдяки ролі Жені Ковальової у серіалі "Свати".

Також зірка знімалася в таких проєктах: "Танець метелика", "Слуга народу", "Балерина", "Перехрестя", "Село на мільйон", "Папік" та інші.

У 2017 році Кошмал вийшла заміж. Втім, акторка не називає імені чоловіка, відомо лише, що він бізнесмен. У 2018 році у подружжя народився син Михайло.

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