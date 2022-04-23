Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ✝ Великдень-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua

Спірс затримали

Ремікс Мадонни

Галкін vs росЗМІ

Кравіц і Татум

Хіт Пономарьова

Заповіт Рурка
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Наталка Денисенко зустрілась з чоловіком після довгої розлуки: тепер я дружина військового

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 квітня, 14:48
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Актора Андрія Фединчика ненадовго відпустили зі служби побачитися з сім'єю
Наталка Денисенко поділилась зворушливими кадрами з чоловіком та сином
Наталка Денисенко поділилась зворушливими кадрами з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Чоловік Наталки Денисенко – Андрій Фединчик перебуває у лавах тероборони. Свою сім'ю він не бачив майже два місці, але на Великдень актор вирішив зробити своїм рідним сюрприз.

Сама ж зірка "Кріпосної" після початку війни поїхала з сином Андрієм до Карпат. Проте зараз вона знаходиться у Хмельницьком. У Instastories Денисенко показала, як вона з сином зустрічала чоловіка.

Реклама

Я не можу вам розповісти про службу чоловіка, але він такий крутий та справжній захисник. Я не вірю, що ми всі разом, — поділилася Наталка.

Подружжя не бачилось понад 1,5 місяці
Подружжя не бачилось понад 1,5 місяці / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

А ще акторка розказала, що запитав у тата Андрійко.

Андрюша сказав сьогодні: "папа захистить Києв від ворогів і бомбьожки і від війни і ми поїдем додому. Іще питав у Андрія: "а путін ще не здох?".

Сім'я разом святкуватиме Великдень
Сім'я разом святкуватиме Великдень / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Реклама

Денисенко зазначила, що цей час показав, настільки сильно вона кохає чоловіка.

Тепер виявляється я дружина військового. Не бачилися більше 1,5 місяці, за цей час мій чоловік перекваліфікувався і зробив це дуже успішно. Не знала, що я тебе так люблю, – написала зірка.

Зазначимо, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик одружилися у 2017 році. Того ж року у них народився син Андрій.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що Денисенко розкритикувала російського актора та бойфренда Аліни Гросу Романа Полянського, який промовчав про війну в Україні.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Квадратні метри
Зіркові будинки, зруйновані окупантами
1
Євген Синельников Євген Синельников
2
Валерій Харчишин Валерій Харчишин
3
Ігор Кондратюк Ігор Кондратюк
4
Вікторія Сміюха Вікторія Сміюха
5
Ілона Гвоздьова Ілона Гвоздьова
6
Юрій Фальоса Юрій Фальоса
Наші в Голівуді
Мають українське коріння
Віра Фарміга
Віра Фарміга
Кетрін Вінник
Кетрін Вінник
Іванна Сахно
Іванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Міла Куніс
Міла Куніс
1 /2
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огнєвіч Співачка
Зізнання Злати
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти