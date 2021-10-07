Анна Саліванчук про ненароджену дитину: Слава богу, що плід завмер – він міг би бути хворим

Анна Саліванчук зізналася, що зробила б аборт, дізнавшись про проблеми з майбутньою дитиною / Фото: Скріншот з YouTube

Анна Саліванчук вдруге стала мамою в 2020 році, у неї народився другий син. Однак до цього, трьома роками раніше, актриса пережила важкий період в житті.

Тоді Анні зробили складну операцію, оскільки плід завмер на 13-му тижні вагітності.

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Я зробила аналізи, сказали, що там не вистачало хромосом і слава богу, що він завмер, бо він міг би бути хворим. А я, на жаль, та мати, яка, якби дізналася, що дитина буде хворою, я б зробила аборт. Це жахливо, можливо. Але у дитини не буде життя, у мами і тата не буде життя, це страшно. Я не настільки сильна, я не змогла б на це дивитися. Це погано, я вважаю себе поганою людиною через те, що таке кажу...Це дуже складно – виховувати таких дітей, дуже, – каже Анна в інтерв'ю DOROTYE.

Ганна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Актриса також зазначила, що вона "Ззахоплюється і поклоняється" перед жінками, які наважилися на народження таких дітей.

Це дуже сильно, але я б не змогла, – зізналася Саліванчук.

Анна заміжня за виконавчим продюсером "Кварталу 95" Олександром Божковим. У пари двоє синів: шестирічний Гліб і однорічний Микита.

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Дивіться повне інтерв'ю Анни для DOROTYE: