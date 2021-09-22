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Ума Турман зробила аборт, коли їй було 15 років: Це було моїм найбільшим темним секретом

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"
22 вересня, 15:57
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Знаменита актриса виступила проти закону, який забороняє аборти в Техасі. Ума Турман поділилася своєю особистою історією, яку зберігала в секреті багато років
/ Фото: gq-magazin.de

За словами Уми Турман, яка синулого року закрутила роман з архітектором, в той період вона будувала свою акторську кар'єру і жила в Європі.

Чоловік, від якого вона завагітніла, був значно старший за неї. Ума хотіла залишити дитину, але рідні вмовили її зробити аборт. Турман подзвонила батькам і пояснила ситуацію. Вони поговорили і вирішили, що вона ще дуже юна і не зможе утримувати себе і дитин . Було прийнято рішення позбутися плоду.

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Проте, за словами Уми, "її серце було розбите". Допомогти зробити процедуру Турман допомогла її приятелька з Німеччини. Про це актриса розповіла в колонці Washington Post.

В її лікарському кабінеті в Кельні мені під місцевим наркозом зробили аборт. Я лежала в свідомості на столі, поки лікар пояснював кожен етап процесу, як це відбувалося. Було страшенно боляче, але я не скаржилася. Мені було так соромно – я відчула, що заслужила біль, – написала Ума.

/ Фото: gq-magazin.de

За словами Турман, рішення не зберігати вагітність у такому юному віці дозволило їй "вирости і стати матір'ю, якою вона хотіла і має бути" .

Я народила своїх прекрасних, чарівних дітей від чоловіків, яких я любила і яким довіряла достатньо, щоб наважитися подарувати життя новій людині. Я не шкодую про пройдений шлях. Я підтримую жінок, які роблять інший вибір. Аборт, який я зробила в підлітковому віці, був найважчим рішенням в моєму житті. Тоді воно викликало у мене тугу і засмучує і до цього дня. Але це був шлях до життя, повного радості і любові, – написала актриса.

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Ума Турман – мати трьох дітей . Старші діти, 23-річна Майя і 19-річний Левон народилися в шлюбі з актором Ітаном Хоуком. Молодшу дочку, Розалнід, Ума народила від фінансиста Арпада Брюсона.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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