Анна Трінчер присвятила пісню героїчним українським жінкам: серце розривається від болю та гніву!

Анна Трінчер презентувала пісню "Не залишай" / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анну Трінчер, як і мільйонів українців, війна також розлучила з рідними людьми. Вона на власному досвіді знає, як це важко та боляче – бути на відстані з найдорожчими.

Днями Трінчер презентувала сингл українською мовою "Не залишай". У пісні Анні вдалося передати страждання та історії мільйонів українок, які опинилися в справжньому пеклі в очікуванні своїх чоловіків.

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Як зізналась артистка, в основу композиції покладено історію батьків її нареченого, блогера Олександра Волошина.

Батько Саші в ЗСУ, боронить нашу землю в найгарячіших точках. І щодня я бачу як важко це переживає мама Саші, як гірко вона плаче, як намагається триматися з останніх сил, – поділилась Трінчер.

Артистка присвятила українським жінкам зворушливу пісню / Фото: пресслужба

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Зараз співачка перебуває на заходній Україні разом з коханим та його мамою й братом. Аня зізнається, що їй важко бачити страждання та смуток мами Саші.

На це не можна дивитись без сліз, серце розривається від болю та гніву. Мільйони українських дівчат, жінок живуть сьогодні одним дзвінком, одним повідомленням: "живий". Ця витримка та незламність духу героїчна. Моя пісня "Не залишай" про них – таких ніжних, але таких сильних, – заявила зірка.

Як додала Анна Трінчер, її пісня сповнена відчаю та водночас неосяжної любові, яка спроможна витримати найважчі труднощі.

"Знай, переживемо цю війну", – співає у своїй композиції Аня. І саме слова дають надію, що зовсім скоро буде перемога і усі закохані та рідні знову зустрінуться.

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Незабаром артистка представить кліп на пісню "Не залишай".

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