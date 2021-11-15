Антін Мухарський з молодою дружиною про секс у публічних місцях: Освячуємо храми та замки

Знаментий шоумен назвав незвичайні місця, де у них з дружиною був секс. / Фото: AntinMykharskyi

Антін Мухарський, який нещодавно втратив тата, зі своєю дружиною мистецтвознавцем Єлизаветою Бєльською зізнались, що полюбляють еспериментувати в сексуальному житті. І збуджує їх у цьому, не повірите, мистецтво.

Ба більше, подружжя називає своє захоплення "еротичним освяченням".

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За словами Бєльської, їх особливо приваблюють античні міста, замки, палаци, а також свіже повітря та природа.

Ми освятили Парфенон, замок Ежена у Стокгольмі, храм Німфеї у Туреччині. Багато місць в Європі. Ми отримуємо збудження від предметів мистецтва, – пояснив телеведучий в програмі "Світське життя".

Антін Мухарський та Єлизавета Бєльська почали стосунки з чистого аркуша. / Фото: AntinMykharskyi

Ще Мухарський поділився, що їхній роман Лізою починався зовсім не з кохання. До речі, їхня різниця у віці 19 років. За словами артиста, спочатку вони разом працювали та підтримували один одного. І лише згодом почали зближуватися.

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Водночас Антін відзначив, що напередодні цих стосунків він здав всі аналізи, бо ж, за його словами, у нього було "досить бурхливе життя попереднє".

Ви берете мене як людину, яка тільки ступає на шлях нової сім'ї, тому ось моя довідка. Резус-фактор, аналізи того і того, кількість гемоглобіну, відсутність інфекцій в організмі після бурхливого життя, – розповів Антін.

Телеведучий познайомився з майбутньою дружиною ще у 2011-му. / Фото: AntinMykharskyi

До речі, пара досі називає один одного на "ви", хоч з їхнього вінчання пройшло вже декілька років. За словами подружя, це допомагає у сімейному житті, бо "складно посваритися з людиною, до якого шанобливо ставишся".

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Коротко про пару

Антін зустрічався з Єлизаветою близько шести років, починаючи з 2014-го. Вони познайомилася ще у 2011 році, тоді шоумен перебував у шлюбі зі Сніжаною Єгоровою.

Антін Мухарський розповів про секс з молодшою на 19 років дружиною.

Мухарський зізнався, що жінка допомогла йому впоратися з депресією після скандального розлучення з телеведучою. Він зазначив, що з Лізою вони повінчалися кілька років тому в Україні, а розписалися у Туреччині у 2020-му.

Нагадаємо, що Єгорова та Мухарський офіційно розлучилися у 2016 році. У них троє спільних дітей. Також у Антіна є ще двоє дітей від попередніх стосунків.

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