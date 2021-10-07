Анжеліка Варум відмовляється від поїздок до Криму, щоб не потрапити до чорного списку Мінкульту

Анжеліка Варум висловилася про поїздки в Крим / Фото: скриншот

Артистка планує якось приїхати до Львова, тому категорично відмовляється їздити в окупований Крим . Вона розуміє, що через таких поїздок їй можуть заборонити в'їзд в Україну.

Я не можу їздити в Крим. Я не їжджу в Крим вже дуже багато років. У мене немає можливості. Ну як, є можливість, якщо в'їжджати через територію України, інакше я потраплю в "чорний список" і не зможу приїхати до родичів, – зізналася співачка в інтерв'ю YouTube-каналі "А поговоримо?".

Анжеліка Варум / Фото: Скріншот з YouTube

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Анжеліка Варум народилася у Львові, тому в Україні у неї багато рідних. Співачка сподівається, що скоро у неї вийде приїхати в рідне місто.

У мене там рідні, бабусина сестра, дев'яносто шість років – ну колись її треба відвідувати. Там могили, за якими тільки я доглядаю, – розповіла артистка.

Анжеліка Варум зазначила, що не любить питань про відносини між Росією і Україною. Вона "посилає" всіх, хто намагається з'ясувати у неї, на чиєму вона боці.

Тут не може бути ніякої позиції. Я що, божевільна? Я за людство, за мирне співіснування, – сказала співачка.

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