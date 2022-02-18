Арсен Мірзоян та Ірма Вітовська перевірять, у кого краще розвинена інтуїція на шоу Ігри талантів

Арсен Мірзоян та Ірма Вітовська взяли участь у шоу "Ігри талантів" / Фото: Instagram
Прості українці разом із зірками шоу-бізнесу намагатимуться вгадати приховані таланти незнайомців. Так, в одному з випусків за перемогу воюють акторка Ірма Вітовська та музикант Арсен Мірзоян.
Заслужена артистка України Ірма Вітовська з великою цікавістю погодилася взяти участь у новому шоу. Каже, що на перший погляд їй здалося, що складного нічого немає, але насправді треба бути дуже уважним до деталей.
Я взагалі азартна і не люблю програвати. Спочатку тобі здається, що все зрозуміло, а потім усвідомлюєш, що це було б дуже просто. Такий собі капкан нам тут готують. А ще й ведучий DZIDZIO такий непостійний! Я підозрюю, що він сам не знає, у кого який талант, а може спеціально плутає сліди. Хоча він мій земляк, не думаю, що навмисно підказує щось не те. Побачимо, хто матиме рацію, – зізналася Ірма Вітовська.
Суперником актриси стане співак Арсен Мірзоян. Заслужений артист України зазначає, що братиме до уваги всі моменти, аби правильно розпізнати таланти людей. Холодний розрахунок та внутрішній голос – такий мікс, вірить музикант, допоможе йому з напарницею виграти.
На все ставитиму, у мене обидві півкулі добре розвинені. Іноді віриш інтуїції, але використовуєш логіку. Бувало, коли "шосте чуття" підводило. Тому використовуватиму і те, й інше. Я люблю йти у невідомість, на те воно і шоу, – ділиться Арсен Мірзоян.
То чия ж допомога – Ірми Вітовської чи Арсена Мірзояна – приведе гравців до перемоги – дізнаємось вже скоро.
Як повідомлялося раніше, ведучим нового грандіозного шоу каналу "Україна" став мегапопулярний DZIDZIO, а режисерами-постановниками – Герман Ненов, Марія Коростелева, Юрій Пристаєцький та Роман Дмитрик. Згідно з правилами проекту, у кожному епізоді змагаються дві команди телеглядачів, допомагатимуть яким будуть українські знаменитості. Гра проходить у три раунди, у яких можна заробити 150 тисяч гривень. Команда, чиє "шосте чуття" або тверезий розрахунок виявляться сильнішими, стає переможцем і забирає грошовий приз.
Розважальний проект по формату Game of Talents компанії Fremantle вперше вийшов на телеекрани у 2019 році, а вже за два роки локальні версії шоу побачили глядачі у США та багатьох країнах Європи, серед яких Великобританія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стала десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проекту.
Дивіться нове грандіозне шоу "Ігри талантів" у суботу з 26 лютого о 21:00 на телеканалі "Україна"!
Нагадаємо, також у шоу взяли участь Сергій Притула та Анастасія Приходько.