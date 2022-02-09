Ксенія Мішина та Юрій Ткач вирішили перевірити інтуїцію у шоу Ігри талантів

Нове розважальне шоу "Ігри талантів" за всесвітньо відомим форматом Game of Talents вийде в ефірі телеканалу "Україна" вже 26 лютого о 21:00

Ксенія Мішина та Юрій Ткач стали гостями шоу "Ігри талантів" / Фото: прес-служба

Перед учасниками гри постає непросте завдання – вгадати приховані незвичайні таланти 11-ти незнайомців. А допоможуть їм у цьому українські зірки. Так, в одному з випусків за головний приз учасникам допоможуть битися популярна акторка Ксенія Мішина та відомий комік та актор Юрій Ткач. Хто ж переможе у нелегкій боротьбі?

Телеканал "Україна" готує грандіозний проєкт "Ігри талантів", який вразить глядачів загадками, інтригами та цікавими мріями. Прості українці, керуючись лише логікою та інтуїцією, намагатимуться відгадати оригінальні таланти понад 11 незнайомців, і все це заради головного призу – 150 тисяч гривень. Допоможуть гравцям у цій нелегкій справі зіркові гості, які змінюватимуться у кожному випуску.

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Це дуже крута та цікава гра! Мені подобається спостерігати за талантами – це надихає, а ще надихає мрія учасниці, з якою ми граємо в команді! Скажу чесно, спочатку здавалося все просто, але що далі – тим цікавіше! Мене трохи бентежить, що я легко відгадую категорії опонентів, а ось з нашими – є невелике напруження, – поділилася актриса Ксенія Мішина.

Ксенія Мішина на шоу "Ігри талантів" / Фото: прес-служба

Відчув напругу і Юрій Ткач, який підтримав мрію іншої учасниці шоу. Артист зізнається – деякі загадки та категорії заводять його в глухий кут, але він прийшов у шоу з єдиною метою і заради перемоги обіцяє триматися до кінця.

Ідучи на проєкт, я думав, що все буде легко, а пройшовши кілька раундів, ця впевненість покинула мене. Навіть руки трясуться! Уявіть мені 38 років, я лиса людина, у мене є дочка і дружина, а я переживаю! Адже я тут не просто так, все заради реалізації важливої мрії глядачки телеканалу "Україна", – прокоментував комік та актор Юрій Ткач за лаштунками проекту.

Юрій Ткач на шоу "Ігри талантів" / Фото: прес-служба

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А хто ще з улюблених артистів приєднається до шоу "Ігри талантів" і якими відчуттями вони керуватимуться у цікавій грі, стане відомо скоро!

Як повідомлялося раніше, ведучим нового грандіозного шоу телеканалу "Україна" став мегапопулярний DZIDZIO, а режисерами-постановниками – Герман Ненов, Марія Коростелева, Юрій Пристаєцький та Роман Дмитрик. Згідно з правилами проєкту, у кожному епізоді змагаються дві команди телеглядачів, допомагатимуть яким будуть українські знаменитості. Гра проходить у три раунди, у яких можна заробити 150 тисяч гривень. Команда, чиє "шосте почуття" або тверезий розрахунок виявляться сильнішими, стає переможцем і забирає грошовий приз.

Розважальний проєкт по формату Game of Talents компанії Fremantle вперше вийшов на телеекрани у 2019 році, а вже за два роки локальні версії шоу побачили глядачі у США та багатьох країнах Європи, серед яких Великобританія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стане десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проєкту.

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Дивіться нове масштабне шоу "Ігри талантів" у суботу з 26 лютого о 21:00 на телеканалі "Україна".

Нагадаємо, також у шоу взяли участь Сергій Притула та Анастасія Приходько.