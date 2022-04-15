ART Оборона у дії! MONATIK присвятив новий трек українським героям

Український музикант Дмитро Монатик продовжує боротися на музичному фронті. І хоча співак скасував усі концерти до закінчення війни, він продовжує створювати музику

Новий трек музиканта присвячений нашим захисникам та волонтерам, які довели, що вони справжні герої.

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Раніше моїми героями були вигадані персонажі з Marvel, DC, Dark Horse Comics тощо. Все давно перевернулося. Герої стали реальними, – презентував пісню Монатик.

Рядки з пісні вже звучать, як хіт і вселяють ще більше віри у перемогу України:

Hush crusher!

Перемога вже наша!

Україна

Ніколи не впаде на коліна!



Hush crusher!

Перемога вже наша!

Ти мене хотіла, але пізно зрозуміла!

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Як розповів виконавець, на обкладинці пісні зображено рідного брата дівчат з арт-відділу команди Монатика, який загинув на війні, захищаючи незалежність та суверенітет України.

Я завжди був проти війни, але не ми з нею прийшли. Ми "визволителів" не звали! Усіми фібрами представляв поразку кривавого диктатора, поки втілював ці думки у музику, – розповів про нову композицію співак.

За словами Монатика, всі кошти, одержані від монетизації треку на різних платформах, будуть спрямовані на допомогу українській армії.

Нагадаємо, раніше гурт THE HARDKISS випустив актуальний трек "Як ти?"

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