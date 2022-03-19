Дмитро Монатік скасовує всі концерти "до припинення злочинних військових дій російської влади"

Музикант Дмитро Монатік скасовує всі свої заплановані виступи через військові дії, які чинить Росія проти України

Дмитро Монатик скасував усі концерти через війну / Фото: instagram.com/monatik_official

Український співак та продюсер Дмитро Монатік, який раніше звернувся до російських колег з проханнями припинити вбивства українських дітей, заявив про відміну своїх концертів.

У своєму Instsgram -акаунті Монатік повідомив, що через події в Україні його команда вирішила перенести всі виступи артиста до мирних часів. Артист упевнений, що зараз не вдалий момент для запальних шоу.

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В Україні триває повномасштабна війна. Гинуть наші люди, діти, руйнуються наші міста. Всі концертні шоу MONATIK, заплановані раніше (Прибалтика, Туреччина, Казахстан, Єгипет), переносяться до припинення злочинних військових дій російської влади на території суверенної України. Віримо, що незабаром ми побачимось у мирний час, – написав виконавець.

Нагадаємо, раніше Дмитро Монатік записав відеозвернення англійською мовою, в якому закликав увесь світ стати на бік України та допомогти українцям припинити кровопролитну війну.

Ми віримо, що спільні зусилля зроблять свою справу і незабаром ми святкуватимемо перемогу, адже за нами, правда, ми – на своїй землі.

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