Авторка Гаррі Поттера Джоан Роулінг назвала Путіна вбивцею

Джоан Роулінг "опустила" путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент росії на зустрічі з лауреатами президентських премій для молодих діячів культури згадав інцидент зі "скасуванням" Джоан Роулінг, яка опинилася у центрі скандалу через трансгендерів.

Путін наголосив на тому, що відому письменницю нібито заборонили через її позицію.

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Нещодавно скасували дитячу письменницю Джоан Роулінг за те, що вона авторка книг, які розійшлися по світу сотнями мільйонів екземплярів, не догодила шанувальникам так званих гендерних свобод, – заявив президент росії.

Джоан Роулінг відповіла путіну у своєму Twitter-акаунті. Вона написала:

Критикою західної культури скасування краще не займатися тим, хто зараз вбиває мирних людей за їхній "злочинний" опір, або тим, хто отруює та саджає у в'язницю своїх опонентів.

Письменниця додала до запису посилання на статтю ВВС про переслідування Олексія Навального в росії та хештег #IStandWithUkraine.

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Нагадаємо, що Джоан Роулінг зібрала для українських дітей, які постраждали від російських загарбників, один мільйон фунтів стерлінгів (близько 1,3 млн доларів). Благодійна організація Lumos (Роулінг є співзасновницею компанії – ред.) збирає кошти, щоб забезпечити їжею, засобами гігієни та ліками українських дітей.

Раніше повідомлялося, що Райан Рейнольдс і Блейк Лайвлі пожертвували 1 млн. доларів на допомогу українцям.

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