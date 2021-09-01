Бандити полюють за секретними документами автопрому

Кадр з фільму "Без різких рухів" / Фото: themoviedb.org
У фільмі "Без різких рухів" залучений блискучий акторський склад за участю Дона Чідла, Бенісіо Дель Торо, Брендана Фрейзера, Девіда Харбора і Метта Деймона. Багаторівнева історія, візуальний ряд вінтажних 50-х, діалоги, перестрілки – усе це робить цей фільм відмінним зразком свого жанру.
Сюжет
Штат Мічіган в США, Детройт 50-х. Трьох дрібних гангстерів наймають для легкої роботи – увірватися в будинок бухгалтера великої автомобільної корпорації та "побавити" його сім'ю поки той не викраде важливі секретні документи у свого боса. Бандитів у ту ж мить же підставляють – виявляється, що вони тільки частина великої гри, в якій замішана мафія, поліція і конкуренти з автомобільного бізнесу. Починається велика і непередбачувана колотнеча – на кону життя і дуже великі гроші.
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