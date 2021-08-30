Багатого негідника і жінку-кіборга чекає романтична пригода

Голлівудські кінозірки і актори фільмів Marvel – Кріс Еванс і Скарлетт Йоханссон – зіграють в новому спільному проєкті

Кріс Еванс у фільмі "Ножі наголо" і Скарлетт Йоханссон у фільмі "Привид в обладунках" / Фото: themoviedb.org

Стало відомо, що Скарлетт Йоханссон і Кріс Еванс знімуться разом у романтичному пригодницькому фільмі Ghosted від режисера "Богемської рапсодії" і "Рокетмена" Декстера Флетчера. Сценарій написали автори фільмів "Дедпул" і "Вітаємо у Зомбіленді". Але подробиці сюжету тримаються в секреті, як і дата початку зйомок.

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А поки проєкт готується, пропонуємо насолодитися грою Кріса Еванса і Скарлетт Йоханссон у фільмах "Ножі наголо" і "Привид в обладунках", де він зіграв багатого негідника, а вона – жінку-кіборга.

"Ножі наголо"

Неонуарна детективна комедія від режисера фільмів "Петля часу" і "Зоряні війни: Останні джедаї" Райана Джонсона. Письменника-мільйонера Харлана Тромбі знайдено мертвим у власному будинку після святкування 85-річного ювілею. Вбивство чи самогубство? Справа рук жадібної рідні чи персоналу? На місце подій за анонімним запрошенням приїздить знаменитий детектив Бенуа Бланк. Поки родичі вирішують проблеми з заповітом, він шукає серед них злочинця ...

"Привид у броні"

Недалеке майбутнє. Розвиток комп'ютерних мереж та кібертехнологій досягло таких висот, що дозволяє імплантувати у тіло людини різного роду пристосування, що допомагають у повсякденному житті. Людський мозок не став винятком – вже нікого не здивуєш нейронними імплантами. Але у медалі, як водиться, є і зворотна сторона: впровадження технологічних елементів у нервову систему уможливило так званий "злом мозку". Хакер Ляльковод, який займається подібним зломом, втручається у політику, змушуючи затурбуватися високопоставлених чиновників. Дев'ятий відділ Бюро громадської безпеки, чиє технічне оснащення перевершує будь-який інший підрозділ поліції, отримує завдання зупинити кіберзлочинця.

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