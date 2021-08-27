Бджілка вже не та: Аліна Гросу випустила нову версію свого найвідомішого хіта (голосування)

Аліна Гросу представила нову версію пісні "Бджілка" - дивіться відео / Фото: Скриншот из видео
Пісня "Бджілка 2.0" звучить по-новому – тут є щось від хіп-хопу і Аріани Гранде. Відео з live-виступу Аліна Гросу опублікувала сьогодні в соцмережах. Тобто новий трек артистка вже виконала на концерті.
Я дуже ціную пісню "Бджілка". Звичайно, бувало, мене злило те, що постійно просили і просять її заспівати, але вже давно змирилася з її призначенням в моєму житті. Оновлена "Бджілка" – це абсолютно новий погляд на зміст пісні, на аранжування, – розповіла про прем'єру Аліна Гросу.
Вона додала, що давно виношувала ідею зробити пісню кардинально іншою. Що ж, їй це вдалося.
GROSU – БДЖІЛКА 2.0
Шанувальникам Гросу новий трек дуже сподобався. У коментарях – тільки захоплення.
- "Пісня просто вогонь! Ти дуже крута!"
- "Нача бджілка люба. Пісня – пушка!"
- "Пісня реально дуже сильно сподобалася"
- "Сподобалося. Енергійно, сучасно, красиво! Так тримати! Особливо сподобалося, що українською"
Пропонуємо згадати першу "Бджілку" і проголосувати за кращу версію треку.
Аліна Гросу (GROSU) – Бджілка
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Аліни Гросу для програми "Зірковий шлях":
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