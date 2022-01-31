Бідолашна Настя: Волочкову покинув її коханий оголошений в український розшук

Анастасія Волочкова розійшлася із Сергієм Кузнєцовим / Фото: instagram.com/volochkova_art

Обранець Анастасії Волочкової, якого розшукують в Україні за терористичний акт , кинув відому балерину Про це Волочкова повідомила у своєму Instagram-акаунті.

Лицемірство і зрада – це дуже негарні якості людини… Я найтяжче переживаю розчарування в людях, яким вірила та відкривала душу… – написала засмучена прима.

Скріншот – instagram.com/volochkova_art

Відносини пари тривали трохи більше місяця, але за цей час Волочкова вже встигла піднести свого кавалера. Балерина заповнила всю стрічку щасливими фотографіями з відпочинку на Мальдівах, який провела у компанії Сергія та його сина.

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Але, як виявилося, щастя тривало не довго і Волочкова викрила обранця на брехні та спробу самопіару.

Сергій не залишився осторонь і вирішив відреагувати на звинувачення колишньої коханої. За його словами, балерина сама винна в їхньому розриві і просто робить із себе жертву.

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Анастасія у свою чергу виставила ще одну посаду, в якій написала цілу оду Сергію. Балерина різко передумала вважати Кузнєцова зрадником та лицеміром, а навпаки – заступилася за екс-кавалера.

Я за жодних обставин не дозволю нікому опоганити Серьожа. Ні за яких! Він чудова людина! Просто зрозумійте. Ми з Сергієм залишаємось людьми один до одного! Тому що ті емоції, які нас захлиснули, це дар Бога, – раптом заявила Волочкова.

Що сталося між Анастасією та Сергієм не дуже й зрозуміло. Як завжди, прима додала історії загадковості та прихованих смислів.

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Романи балерини завжди активно обговорювалися у ЗМІ. Раніше Анастасія Волочкова зустрічалася із заможними чоловіками: олігарх Сулейман Керімов, бізнесмен В'ячеслав Лейбман, нафтовик Бахтіяр Салімов. Останні ж роки балерина крутить романи із чоловіками, яких сама містить.