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Новий коханий Волочковий знаходиться в українському розшуку. Балерина відреагувала

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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26 січня, 08:16
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Останній місяць російська балерина активно постить у Instagram фото та відео з новим коханим Сергієм, з яким познайомилася на програмі "Давай одружимося"
Анастасія Волочкова прокоментувала новину, що її коханий Сергій перебуває у розшуку в Україні
Анастасія Волочкова прокоментувала новину, що її коханий Сергій перебуває у розшуку в Україні / Фото: instagram.com/volochkova_art

Донедавна про Сергія Кузнєцова майже не було інформації, крім того що він працює банщиком . Проте в ефірі програми "Нехай говорять" розповіли раніше невідомі факти минулого нового хлопця Волочкової.

Син російського художника Нікаса Сафронова Дмитро дізнався про кримінальне минуле Сергія.

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Ти потрапила до рук нехорошій людині. Це шахрай, це бандит. Я провів своє розслідування, найняв детективів і дізнався, що ця людина мала судимість за грабіж у 2001 році, після чого вона бігла в Україну. Наразі він у розшуку перебуває в Україні, – заявив друг Волочкової.

Як доказ Дмитро показав поліцейське орієнтування, згідно з яким хлопець Волочкової розшукується в Україні за "терористичний акт із застосуванням зброї". Зазначається, що Сергій раніше був засуджений за крадіжку.

Скріншот

В ефірі програми Кузнєцов спростував, що має судимість за крадіжку.

Я ніколи в житті не був у Тамбовській області. 2001 року я був громадянином України, у мене не було російського громадянства, – заявив Сергій.

При цьому він підтвердив, що перебуває у розшуку в Україні. Хлопець Волочковий пояснив, що вісім років тому очолював проросійський рух у Запоріжжі.

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Реакція Анастасії Волочкової

Після ефіру балерина опублікувала у себе пост у Instagram і заявила, що всі мають скелети в шафі.

На будь-яку людину можна наколупати будь-якого бруду. Ми всі не безгрішні. Я теж у житті робила багато безглуздя. І що? Я цього не приховую. Мене стільки обливали брудом! Є люди, яким я не подобаюсь, дратую, які ставляться до мене негативно. Це їхнє право. Але це не означає, що я погана людина. Але ж думку про людину можна складати, дізнавшись її особисто

Волочкова зазначила, що підтримуватиме Сергія.

Все, що було в житті Сергія, було до зустрічі зі мною. А для мене він розкрився доброчесною уважною людиною. Навіщо його засуджувати? Мені він нічого поганого не зробив

Особисте життя Анастасії Волочкової

Романи балерини завжди активно обговорювалися у ЗМІ. Раніше Анастасія Волочкова зустрічалася із заможними чоловіками: олігарх Сулейман Керімов, бізнесмен В'ячеслав Лейбман, нафтовик Бахтіяр Салімов. Останні ж роки балерина крутить романи із чоловіками, яких сама утримує.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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