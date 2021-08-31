Білик після розлучення зізналася, що втомилася від нестабільності в стосунках

Ірина Білик відповіла на питання про особисте життя / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ініціатором розлучення стала сама співачка , тому що режисер не приїжджав до неї і сина Табріза. Життя на дві країни дало тріщину у стосунках.

Ірина Білик зараз рідко говорить про особисте життя, але відповідаючи на запитання шанувальників в InstaStories, співачка вирішила не ігнорувати цю тему. Один з прихильників поцікавився, чи не втомилася Ірина бути сильною і майже завжди самотньою.

Якщо чесно, дуже втомилася від нестабільності в стосунках, але впевнена, що мій час ще попереду, – зізналася співачка.





Розлучення Ірини Білик і Аслана Ахмадова:

Минулої весни Ірина Білик подала на розлучення з Асланом Ахмадовим , який є батьком її другої дитини.

Ірина Білик не виключала можливості, що у її екс-чоловіка хтось з'явився і допускає, що у неї самої незабаром можуть з'явитися стосунки . В будь-якому випадку артистка планує продовжувати дружити зі своїм колишнім і навіть працювати. Аслан Ахмадов є постійним режисером кліпів знаменитості.

Дивіться інтерв'ю Ірини Білик для програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна":

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