Блогер Ян Гордієнко визвірився на рашистів через обстріл рідного Краматорська

Ян Гордієнко відреагував на ракетний удар по Краматорську / Фото: Instagram

8 квітня путінська армія нанесла ракетний удар по вокзалу у Краматорську "Точкою-У". У цей час там перебувало тисячі мирних людей, які чекали на евакуацію. Внаслідок обстрілу загинуло 50 людей, серед яких п'ятеро дітей.

Блогер-мільйонник Ян Гордієнко родом з Краматорська. Він не зміг промовчати про той кровавий злочин, який зробили загарбники.

Реклама

У Instastories Ян зауважив, що у нього "немає слів, щоб описати всю ненависть, яку він відчуває до цих покидьків". Також Гордієнко зізнався, що його рідні досі перебувають у Краматорську.

Немає слів, щоб описати всю ненависть, яку я відчуваю до цих покидьків. Певна кількість моїх близьких зараз у Краматорську досі. Це найцинічніша методика від РФ з дискредитації місцевої влади. У неділю губернатор Донецької області заявив, що всім треба евакуюватися. Ось саме тоді вони вдарили по найбільшому скупченню людей, які хочуть евакуюватися. Ненавиджу!, – висловився блогер.

Скріншот Instagram

Зазначимо, що після удару по Краматорську рашистські пропагандисти почали повідомляти, мов це вони "працюють по скупченням бойовиків ЗСУ". А невдовзі вони видалили дописи та почали звинувачувати в ударі Україну. Ян також прокоментував і це:

Реклама

Одразу після вибуху пропагандистські смітники почали публікувати подібні публікації. Наразі вже всі видалили. Що, неправильний брифінг від керівництва був?, – написав блогер.

Скріншот Instagram

Коротко про Яна Гордієнка

Ян Гордієнко, відомий як YanGo. На його YouTube-канал підписано 4,6 млн осіб, а в Instagram – 3,2 млн. Блогер активно веде інформаційну війну та висвітлює правду про звірства армії РФ. До речі, у нього багато фанатів з країни-агресорки. Втім, через промиті мізки, йому до них важко достукатись.

Після початку російської агресії на сході України у 2014 році сім'я Гордієнка була змушена переселитися до Києва. Нині ж він еребуває у столиці України та наголошує, що "війна прийшла в його дім уже вдруге".

До речі, після удару по Краматорську західні політики вимагають жорсткіше покарати Кремль.

Реклама

Нагадаємо, раніше телеведучий Андрій Бєдняков показував, у що окупанти перетворили Маріуполь.