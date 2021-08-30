Більше не разом: НГТУ проведе Нацвідбір на Євробачення самостійно

Нацвідбір на Євробачення відбудеться в лютому / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Громадський мовник прийняв рішення проводити Національний відбір на Євробачення самостійно, йдеться на сайті телеканалу СТБ.

Про відбір на "Євробачення-2022" поки що не оголошується, але, наприклад, alyona alyona вже відповіла, чи поїде вона на "Євробачення" від України наступного року.

Зазначимо, що в 2015 році телеканали СТБ та UΛ: Перший підписали трирічний меморандум про спільне проведення Національного відбору. По закінченні трьох років меморандум про партнерство СТБ і Громадського мовника був продовжений ще на три роки. Півфінали і фінал транслювалися в ефірах двох телеканалів одночасно.

Нацвідбором на "Євробачення" буде займатися Громадський мовник / Фото: Сьогодні

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Відомо, що тоді СТБ взяв на себе зобов'язання з проведення всеукраїнських кастингів і прямих ефірів. А також прийняв рішення надавати переможцю Нацвідбору допомогу в підготовці до "Євробачення" і створенні конкурсного номера "під ключ".

У період 2016-2020 років за право представляти Україну боролися 92 українських артисти. Зазначимо, що Україна – перша на всьому пострадянському просторі країна, яка виграла "Євробачення" більше одного разу (у 2004 і 2016 роках). Україна також є єдиною учасницею "Євробачення", яка за 15 років участі в конкурсі завжди проходила в фінал.

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