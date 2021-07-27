Боня про ймовірний алкоголізм Бузової: Людині не можна випити і розслабитися?

Телеведуча і світська левиця Вікторія Боня заявила, що ніколи не бачила Ольгу Бузову п'яною. Ця заява прозвучала на тлі чуток про алкоголізм Бузової

Вікторія Боня прокоментувала чутки про алкоголізм Ольги Бузової / Фото: instagram.com/buzova86, instagram.com/victoriabonya

За словами Вікторії, Ольга Бузова, яку довів до сліз відомий спортивний коментатор, ніколи не п'є до своїх виступів на концертах або в ефірах телешоу.

Коли я одного разу розмовляла з Ольгою, вона мені зізналася: "Віка, я ніколи перед концертом не п'ю. Я можу випити вже після, але не до", – розповіла Вікторія в інтерв'ю виданню Teleprogramma.pro .

Нещодавно в Мережі обговорювали поведінку Ольги Бузової на концерті російського реп-дуету HammAli & Navai. Тоді артистка танцювала і в один момент раптово опустилася на підлогу – їй довелося допомагати встати на ноги. Багато хто припустив, що Бузова була в стані алкогольного сп'яніння. Однак Боня впевнена, що це не так.

Ну і що. Людина хіба не може випити і розслабитися? Раптом настав "сухий закон", і всі такі правильні стали. Просто людям потрібно більше стежити за собою, а не дивитися за іншими. І тоді все буде добре. Почни з себе. Бузова вже почала, – сказала Вікторія.

Чутки про алкоголізм Ольги Бузової ходять вже давно. Скандал з коментатором в ефірі спортивної програми виник саме на тлі різкої фрази ведучого про алкоголь і натяк на те, що Ольга любить випити.

Раніше ми повідомляли, що Ольга Бузова зіграла у виставі про молодого Сталіна.

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