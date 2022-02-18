Не стало Бориса Невзорова: згадуємо фільми та серіали з актором

Актор зіграв більше ніж 100 фільмах та серіалах / Фото: открытые источники

Сьогодні ввечері стало відомо, що 18 лютого, через місяць після свого 72-річчя, помер Борис Невзоров, відомий російський актор театру та кіно, режисер, педагог. Причиною смерті називають коронавірус. Зважаючи на непросту ситуацію, згадуємо фільми та серіали, де брав участь актор.

Фільми та серіали з Борисом Невзоровим

На рахунку Бориса Невзорова більше ста ролей у кіно та серіалах. Розкажемо про кілька із них.

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"Рідні люди"

Борис Невзоров у цій багатосерійній мелодрамі зіграв Веніаміна Семеновича Румянцева, сусіда Кузнєцова, головного бухгалтера будівельної компанії "Софія".

Це історія про життя молодої дівчини Ольги Кузнєцової та її сім'ї. Оля – студентка зі звичайної сім'ї. У неї є мама, тато та старша сестра Ганна. Проблеми починаються, коли обидві сестри знайомляться і закохуються в одну молоду людину, Олександра.

обкладинка серіалу "Рідні люди" / скріншот

"Зимовий сон"

Борис Невзоров зіграв батька головного героя – Євгена Крикунова.

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Це лірична комедія про кохання, своєрідна сучасна історія про Попелюшку. Головна героїня бачить сон, де гуляє Парижем з дорогою людиною. Вона закохана у свого боса і думає, що цей сон є пророчим. І Маша продовжує вірити у диво.

"Зимовий сон" / Фото: film.ua

"Дурень"

У фільмі соціально-драматичному фільмі "Дурень" Борис Невзоров зіграв начальника служби ЖКГ Федора Матвійовича Федотова.

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За сюжетом, Дмитро Нікітін – звичайний мешканець провінційного містечка. Він працює слюсарем-сантехніком і паралельно із цим навчається на інженера-будівельника. Якось серед ночі його викликають до гуртожитку, де прорвало трубу. У цьому будинку живе 800 людей, але його понад 40 років ніхто не ремонтував і будівля може завалитися. Влада має наплювати на ситуацію і Дмитро приймає рішення діяти.

обкладинка фільму "Дурень" / скріншот

"Близнюк"

Актор зіграв г енерал-полковника СЗР Бориса Миколайовича Беркутова.

Історія така: розвідник міжнародного рівня Павло Руднєв випадково знаходить свого брата-близнюка Андрія Полєтаєва. Він працює рядовим слідчим. Їм не вдалося нормально познайомитись, бо брата вбивають наступного дня, прийнявши за Павла.

Борис Невзоров у фільмі "Близнюк" / скріншот

"Останній міністр"

Однією з останніх ролей Невзорова став образ Сергія Гаврютіна, колишнього міністра у багатосерійній сатиричній комедії "Останній міністр".

За сюжетом, Євген Олександрович Тихомиров — колишній мер вигаданого містечка Мала Пишма стає головою вигаданого міністерства перспективного планування та розвитку соціально-економічної політики, 24-м та останнім за значимістю міністром уряду. Там новоспечений чиновник починає бурхливу діяльність, так що цього не чекали ні його куратори, ні підлеглі.

кадр із серіалу "Останній міністр"

Нагадаємо, цього тижня не стало актора Геннадія Юхтіна.