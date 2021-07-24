Божественна красуня: NK ледь прикрила груди в червоній сукні з декольте (фото)

Настя Каменських зачарувала фігурою і пишними формами у відвертому вбранні. Співачка демонструє як носити одну сукню на різні івенти та виглядати супер

Настя Каменських показала груди в відвертій сукні / Фото: instagram.com/kamenskux

Співачка Настя Каменських, яка нещодавно здивувала зміною іміджу, показала шанувальникам знімки з нової фотосесії. Зірка опублікувала в Instagram кадри в темно-червоній сукні з глибоким декольте, доводячи, що в одному вбранні можна ходити місяць і навіть більше.

Настя вміло підкреслює свої принади і завжди обирає найгарячіші й незабутні образи для своїх виступів. І хоча ми вже бачили її в цій сукні, яка стало візитівкою нової NK, виконавиця не поспішає з нею розлучатися і кожен раз виглядає у ній по-новому.

Сексуальний образ Каменських завершила колготами в сітку і червоними ботфортами. Співачка зробила яскравий мейк з акцентом на очі, нафарбувала губи матовою помадою.

У коментарях до посту шанувальники Насти Каменських написали їй безліч компліментів і зазначили, що вона схожа на акторку Сальму Гаєк.

"Божественна богиня! Настю багато років люблю, слухаю, стежу за творчістю! Рідкісний талант, харизма, зовнішність, поєднання вогонь!"

"Дуже красиві фото"

"Ви тут схожі на Сальму Гаєк"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Це не перший раз, коли NK порівнюють з кимось із зарубіжних зірок. Раніше фоловери вирішили, що співачка схожа на Моніку Беллуччі. Ми теж помітили, що між ними є певна схожість.

Нагадаємо, нещодавно Каменських опублікувала фото в нижній білизні, прикривши голі груди руками. Деякі підписники NK розкритикували її та зазначили, що Настя повинна показувати такі фото тільки своєму чоловікові.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:

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