Божественная красотка: NK едва прикрыла грудь в красном платье с декольте (фото)

Настя Каменских очаровала фигурой и пышными формами в откровенном наряде. Певица демонстрирует как носить одно платье на разные ивенты и выглядеть супер

Настя Каменских показала грудь в откровенном платье / Фото: instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских, которая недавно удивила сменой имиджа, показала поклонникам снимки из новой фотосессии. Звезда опубликовала в Instagram кадры в темно-красном платье с глубоким декольте, доказывая, что в одном наряде можно ходить месяц и даже больше.

Настя умело подчеркивает достоинства своей фигуры и всегда выбирает самые горячие и запоминающиеся образы для своих выступлений. И хотя мы уже видели ее в этом платье, которое стало визитной карточкой новой NK, исполнительница не спешит с ним расставаться и каждый раз выглядит в нем по-новому.

Сексуальный образ Каменских завершила колготами в сетку и красными ботфортами. Певица сделала яркий мейк с акцентом на глаза, накрасив губы матовой помадой.

В комментариях к посту поклонники Насти Каменских написали ей множество комплиментов и отметили, что она похожа на актрису Сальму Хайек.

"Божественная богиня! Настю много лет люблю, слушаю, слежу за творчеством! Редкий талант, харизма, внешность сочетание огонь!"

"Очень красивые фото"

"Вы тут похожи на Сальму Хайек"

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Это не первый раз, когда NK сравнивают с кем-то из зарубежных звезд. Ранее фолловеры решили, что певица похожа на Монику Беллуччи. Мы тоже заметили, что между ними есть некое сходство.

Напомним, что недавно Каменских опубликовала фото в нижнем белье, прикрыв обнаженную грудь руками. Некоторые подписчики NK раскритиковали ее и отметили, что Настя должна показывать такие фото только своему супругу.

Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:

Смотрите также, в каком горячем образе Настя Каменских выступила на Atlas Weekend.