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Божественная красотка: NK едва прикрыла грудь в красном платье с декольте (фото)

24 июля, 08:36

Инна Петрова

Настя Каменских очаровала фигурой и пышными формами в откровенном наряде. Певица демонстрирует как носить одно платье на разные ивенты и выглядеть супер

Настя Каменских показала грудь в откровенном платье / Фото: instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских, которая недавно удивила сменой имиджа, показала поклонникам снимки из новой фотосессии. Звезда опубликовала в Instagram кадры в темно-красном платье с глубоким декольте, доказывая, что в одном наряде можно ходить месяц и даже больше.

Настя умело подчеркивает достоинства своей фигуры и всегда выбирает самые горячие и запоминающиеся образы для своих выступлений. И хотя мы уже видели ее в этом платье, которое стало визитной карточкой новой NK, исполнительница не спешит с ним расставаться и каждый раз выглядит в нем по-новому.

Сексуальный образ Каменских завершила колготами в сетку и красными ботфортами. Певица сделала яркий мейк с акцентом на глаза, накрасив губы матовой помадой.

В комментариях к посту поклонники Насти Каменских написали ей множество комплиментов и отметили, что она похожа на актрису Сальму Хайек.

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Это не первый раз, когда NK сравнивают с кем-то из зарубежных звезд. Ранее фолловеры решили, что певица похожа на Монику Беллуччи. Мы тоже заметили, что между ними есть некое сходство.

Напомним, что недавно Каменских опубликовала фото в нижнем белье, прикрыв обнаженную грудь руками. Некоторые подписчики NK раскритиковали ее и отметили, что Настя должна показывать такие фото только своему супругу.

Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:

Смотрите также, в каком горячем образе Настя Каменских выступила на Atlas Weekend.

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