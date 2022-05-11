Шлюб за розрахунком? Княгиня Монако отримуватиме по 12 мільйонів від чоловіка на рік

Княгиня Монако вимагає у чоловіка гроші за свої виходи у світ / Фото: Getty Images

За княгинею Монако Шарлен вже закріпився статус найзагадковішої монаршої особи, що підтверджує її біографія. Дружина князя Альберта знову дала привід скандалу у вищому суспільстві.

У ЗМІ вже давно ходять чутки, що шлюб княжого подружжя тріщить по швах і тримається виключно на статусі та титулах. Олії у вогонь підливає і сама Шарлен, дедалі рідше з'являючись на публіці разом з Альбертом II.

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А французьке видання Voici повідомило, що тепер стосунки між подружжям будуть комерційними. Подейкують, що княгиня зажадала від чоловіка щорічні виплати за те, що виходитиме з ним у світ і демонструватиме публіці "щасливий і міцний шлюб".

Сума "компенсацій" за виконання монарших обов'язків, за словами інсайдерів, становить 12 мільйонів євро на рік. Схоже, що князеві Альберту нічого не залишалося, як піти на умови дружини, щоб зберегти хитку репутацію.

Нагадаємо, що за останній рік Шарлен майже не з'являлася на публічних заходах і лише недавно знову порадувала народ своєю появою на автопробігу Monaco E-Prix. Хоча, схоже, між подружжям все ж таки були недомовки, а Шарлен виглядала втомленою і стурбованою.

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Княгиня та князь Монако / Фото: Getty Images

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