Брат української співачки TAYANNA Міша Марвін залишив лейбл Black Star, який створив Тіматі

Міша Марвін повідомив, що припинив співпрацю з російським лейблом

Михайло Марвін повідомив, що він більше не артист російського лейблу Black Star. Крім цього співак лишився свого псевдоніму та всіх пісень, що були записані за період роботи в лейблі.

Я напишу ще багато нових пісень, ми проведемо багато часу на моїх майбутніх концертах, – написав у себе в Instagram брат TAYANNA.

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Причиною свого звільнення з російського лейблу артист назвав небажання продовжувати контракт.

Цього року наша спільна робота з Black Star добігла кінця. Я вдячний усім, хто брав участь у розвитку артиста Міша Марвін. Я вдячний Паші за те, що саме він повірив у мене 7 років тому та допомагав упродовж усього цього часу.

Зазначимо, Міша у себе в соцмережах висловився проти російської агресії та підтримує Україну. Водночас інші артисти Black Star зберігають мовчання.

Тепер Марвін – Міша М. Він уже представив свій новий трек "Человек".

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Можливо, він не є комерційним, мабуть, не для чартів. Але це дуже важлива для мене пісня.

Раніше TAYANNA розвінчала популярні міфи про бандерівців, які розповсюджує російська пропаганда.