TAYANNA пояснила росіянам, хто такі насправді "бандерівці" та що вони не їдять "москалів"

Українська співачка розвінчала популярні міфи про бандерівців, які поширює російська пропаганда. Також артистка закликала громадян РФ поставати проти війни

TAYANNA у зверненні до росіян спростувала міфи про бандерівців. / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Поки Леся Нікітюк закликає своїх фанатів із Росії думати, Tayanna просить росіян не вірити пропаганді про те, що буцімто "росіяни прийшли рятувати Україну від бандерівців, які їдять живих людей".

Я – Бандерівка. Бо народилася в Чернівцях, а мій тато – з Івано-Франківська. Він справжній бандерівець і ще й націоналіст, тому що він все життя захищав українську мову. Він дуже любить Україну, все життя розмовляє українською мовою. Обожнює нашу країну. Але він ніколи в житті не ображав сусідні народи, – пояснила артистка.

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Також співачка спростувала інформацію про те, що "росіяни приїхали рятувати Україну від бандерівців, які їдять живих людей на площах та їдять москалів".

За все своє життя я жодного разу не взяла з собою виделку та ніж, навіть коли була у Москві та працювала з російськими артистами, і не відрізала їм шматок стегна, щоб його засмажити та з'їсти. Тому все це – брехня і маячна. Всі мої російські друзі й всі артисти, з яким як працювала і в Росії, і в Україні ніколи в житті не скажуть, що ми їмо живих людей, що ми нацисти й що ми коли-небудь принижували націю росіян і російську мову, – розповіла артистка.

TAYANNA стала суддею шоу Співають всі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Згадала TAYANNA й про подругу з Росії, яка гостювала в неї вдома. Зірка заявила, що ніхто не утискав її подругу за мову.

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Вона розмовляла російською. І уявляєте? Ніхто їй нічого не сказав. Її всі любили, годували. І жоден мешканець села, який знав, що вона з Росії та чув її російську мову, не сказав їй жодного слова. Тому повірте – немає в Україні людей, які гноблять росіян, гноблять російську мову. Немає! Бо в нас добре серце, в нас добрі люди, – заявила зірка.

Окрім того, TAYANNA закликала росіян поставати проти війни в Україні.

Хто ще спить – прокиньтесь! Пишіть в дописах, що ви не хочете війни, тому що цієї війни ніхто не хоче. Вона нікому не потрібна – ні Росії, ні Україні. І просто знайте, що українці настільки сильний народ, добрий та доброзичливий, що перемога буде за нами. І мир у всьому світі скоро настане, – підбадьорила артистка.

Раніше російські артисти КВК Писаренко та Нікішин переконували росіян, що в Україні справжня війна. Водночас Потап закликав Росію прибрати з нашої країни "рускій мір".

Любі українці, зберігаймо спокій, підтримуймо одне одного і допомагаймо. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – ми віримо в ЗСУ!

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