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TAYANNA пояснила росіянам, хто такі насправді "бандерівці" та що вони не їдять "москалів"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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4 березня, 18:10
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Українська співачка розвінчала популярні міфи про бандерівців, які поширює російська пропаганда. Також артистка закликала громадян РФ поставати проти війни
TAYANNA у зверненні до росіян спростувала міфи про бандерівців.
TAYANNA у зверненні до росіян спростувала міфи про бандерівців. / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Поки Леся Нікітюк закликає своїх фанатів із Росії думати, Tayanna просить росіян не вірити пропаганді про те, що буцімто "росіяни прийшли рятувати Україну від бандерівців, які їдять живих людей".

Я – Бандерівка. Бо народилася в Чернівцях, а мій тато – з Івано-Франківська. Він справжній бандерівець і ще й націоналіст, тому що він все життя захищав українську мову. Він дуже любить Україну, все життя розмовляє українською мовою. Обожнює нашу країну. Але він ніколи в житті не ображав сусідні народи, – пояснила артистка.

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Також співачка спростувала інформацію про те, що "росіяни приїхали рятувати Україну від бандерівців, які їдять живих людей на площах та їдять москалів".

За все своє життя я жодного разу не взяла з собою виделку та ніж, навіть коли була у Москві та працювала з російськими артистами, і не відрізала їм шматок стегна, щоб його засмажити та з'їсти. Тому все це – брехня і маячна. Всі мої російські друзі й всі артисти, з яким як працювала і в Росії, і в Україні ніколи в житті не скажуть, що ми їмо живих людей, що ми нацисти й що ми коли-небудь принижували націю росіян і російську мову, – розповіла артистка.

TAYANNA стала суддею шоу Співають всі
TAYANNA стала суддею шоу Співають всі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Згадала TAYANNA й про подругу з Росії, яка гостювала в неї вдома. Зірка заявила, що ніхто не утискав її подругу за мову.

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Вона розмовляла російською. І уявляєте? Ніхто їй нічого не сказав. Її всі любили, годували. І жоден мешканець села, який знав, що вона з Росії та чув її російську мову, не сказав їй жодного слова. Тому повірте – немає в Україні людей, які гноблять росіян, гноблять російську мову. Немає! Бо в нас добре серце, в нас добрі люди, – заявила зірка.

Окрім того, TAYANNA закликала росіян поставати проти війни в Україні.

Хто ще спить – прокиньтесь! Пишіть в дописах, що ви не хочете війни, тому що цієї війни ніхто не хоче. Вона нікому не потрібна – ні Росії, ні Україні. І просто знайте, що українці настільки сильний народ, добрий та доброзичливий, що перемога буде за нами. І мир у всьому світі скоро настане, – підбадьорила артистка.

Раніше російські артисти КВК Писаренко та Нікішин переконували росіян, що в Україні справжня війна. Водночас Потап закликав Росію прибрати з нашої країни "рускій мір".

Любі українці, зберігаймо спокій, підтримуймо одне одного і допомагаймо. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – ми віримо в ЗСУ!

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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