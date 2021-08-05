Брітні Спірс лікує соціофобію спілкуванням зі свинями (фото)

Крім того, що співачка Брітні Спірс з 2008 року знаходиться під повним контролем свого батька, вона також страждає від соціальної тривожності. Подолати це їй допомагають тварини

Брітні Спірс проходить терапію зі свинями / Фото: instagram.com/britneyspears

Нещодавно Брітні Спірс заявила, що завершує кар'єру через опікунство батька, а тепер зізналася, що у неї соціофобія. Артистка переконана, що її соціальну тривожність спровокували, зокрема, папараці, які фотографують її з невдалих ракурсів. Брітні привела як приклад свої нові фото, на яких її ноги виглядають худішими, ніж на знятих папараці кадрах.

В Instagram Брітні Спірс опублікувала серію фото зі свинями та поділилася враженнями від зустрічі з цими тваринами.

Я ніколи не розповідала про це, тому що це так ніяково, адже я повинна бути безстрашною артисткою. Але я також проводила час з кіньми, проходячи кінну терапію кілька днів в тиждень, щоб полегшити свою соціальну тривожність, – зізналася співачка.

Брітні додала, що спілкування зі свинями дуже терапевтичне. Потім зірка переключилася на фотографів, які потайки знімають її та публікують фото в Мережі.

Подивіться, як виглядають мої ноги в порівнянні з фотографіями в новинах, зроблених кілька днів тому! – емоційно заявила Брітні натякаючи, що папараці підмальовують їй зайву вагу.

Брітні Спірс поскаржилася на папараці / Фото: instagram.com/britneyspears

Нагадаємо, що Брітні Спірс не може вільно займатися кар'єрою і вести концертну діяльність, оскільки з 2008 року знаходиться під опікунством батька. Джеймс Спірс повністю контролює її та приймає рішення стосовно її фінансів, медицини, особистого життя і навіть таких базових речей, як купівля кави. Своєю чергою за опікунство батько Брітні отримує річний посібник.

Досить відомі, що у Брітні Спірс за роки її роботи накопичився багатомільйонний капітал, який може представляти інтерес для її родичів. На цей момент Брітні продовжує боротися за свободу.

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