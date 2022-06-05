Брітні Спірс насправді не вільна – друг співачки пояснив, чому

Ленс Басс заявив, що навколо Брітні Спірс "збудували стіну" / Фото: instagram.com/britneyspears,

Колишній учасник американського бойз-бенду NSYNC і давній друг Брітні Спірс Ленс Басс насторожив багатомільйонну армію фанатів поп-зірки своїм зізнанням.

Як повідомляє Page Six, Ленс запевнює, що Брітні не можна вважати повністю "вільною" – на артистку досі впливають люди з її оточення.

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Артист заявив, що він досі не спілкувався із Брітні після того, як вона позбавилася опікунства свого батька в листопаді 2021 року.

Просто, знаєте... Навколо неї стіна. І чомусь ці люди не хочуть, щоб її старі друзі втручалися в її життя. Я бажаю їй щастя. Вона здається щасливою, чому я радий, – заявив Басс.

Брітні Спірс і досі контролюють її рідні? / Фото: Getty Images

43-річний Басс та 40-річна Спірс знають один одного з кінця 90-х. На той час співачка також зустрічалася з колишнім колегою Басса за гуртом – знаменитим співаком та актором Джастіном Тімберлейком.

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Нині у житті Брітні Спірс відбуваються великі зміни. Вона звільнилася від 13-річної опіки свого батька та отримала пропозицію руки та серця від коханого – Сема Асгарі. Окрім цього, артистка готувалася втретє стати мамою. Проте пізніше Спірс повідомила, що втратила дитину на ранньому терміні вагітності.