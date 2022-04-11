Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Хіматака на Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Пісня Айліш

Ганьба Регіни

Бекхем одружився

Фукунага в Україні

Хіт Jerry Heil

Хитрість Ембер
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Брітні Спірс вагітна втретє

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 квітня, 23:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У поп-зірки є сини Шон та Джейден від колишнього коханого Кевіна Федерлайна
Брітні Спірс втретє стане мамою
Брітні Спірс втретє стане мамою / Фото: instagram.com/britneyspears

40-річна знаменитість оголосила, що чекає на дитину від свого партнера Сема Асгарі. Повідомлення Брітні опублікувала сьогодні в Instagram-профілі. Ось так новина!

Спірс розповіла, що зробила тест на вагітність після того, як набрала вагу під час нещодавньої відпустки на Гаваях.

Реклама

Я так сильно схудла, щоб вирушити в подорож на Мауї... щоб знову набрати, – написала Брітні, додавши, що її бойфренд припустив, що це просто "вагітність їжею". — Отже, я зробила тест на вагітність і… в мене буде дитина.

Скріншот: instagram.com/britneyspears

В пості артистка також зізналася, що страждала на перинатальну депресію, коли була вагітна (у 2005 и 2006 роках).

Реклама

Я маю сказати, що це абсолютно жахливо, – додала вона.

Нагадаємо, у вересні минулого року Брітні Спірс поділилася радісною новиною, що бойфренд Сем Асгарі освідчився їй.

Стало відомо, коли насправді Сем Асгарі зробив пропозицію Брітні Спірс
Стало відомо, коли насправді Сем Асгарі зробив пропозицію Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

Пара познайомилася у 2016 році на зйомках кліпу Slumber Party, після чого почала зустрічатись. Асгарі підтримував Спірс під час суду із її батьком. Брітні не приховує, що дуже щаслива із Семом.

Реклама

Ми також писали, що мати Брітні Спірс вимагає у співачки гроші.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хіти війни
Музика воєнного часу
1
Народна пісня "Ой у лузі червона калина" Народна пісня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменських - "Я - Україна" NK|Настя Каменських - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловій - "Українська лють" Христина Соловій - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокери, які підтримали Україну
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Замість Prada – бронежилет
Модель Лев Улесов пішов із моди у ЗСУ. Як вам такі зміни?
Детальніше
Цитата дня

Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоєв Кліпмейкер, продюсер
Алан - про Бучу

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти