Брітні Спірс заручена з 27-річним Семом Асгарі – ЗМІ

Американська співачка, яка з 2008 року знаходиться під опікою батька і бореться за право самостійно контролювати своє життя, не має права виходити заміж без його дозволу

Брітні Спірс помітили з обручкою на пальці / Фото: Скріншот из Daily Mail, instagram.com/samasghari

Співачка Брітні Спірс, яка зізналася, що її накачували літієм і забороняли вагітніти, була помічена з обручкою на безіменному пальці. Зірку сфотографували в Лос-Анджелесі в компанії її бойфренда, 27-річного тренера Сема Асгарі.

Як повідомляє Fox News, Брітні Спірс і Сема Асгарі сфотографували, коли вони заїжджали за чашкою кави.

Брітні Спірс помітили з обручкою на пальці / Фото: Скріншот з YouTube

Брітні та Сем сиділи в машині й мило спілкувалися, коли їх зняли папараці.

Брітні Спірс / Фото: Скріншот из Daily Mail

Коли Брітні потягнулася за кавою до баристи, то на її безіменному пальці красувалася обручка.

Брітні Спірс одягла обручку / Фото: Скріншот из Daily Mail

Ще минулого місяця Спірс казала про своє бажання вийти заміж і завести дітей, але, за її словами, опіка батька забороняє їй це робити.

Я просто хочу повернути своє життя. Усе, що я хочу – це володіти моїми грошима і щоб мій хлопець міг водити мене на своїй машині. Я хочу подати в суд на мою сім'ю, – заявила Брітні Спірс під час свідчень в суді 23 червня.

До речі, ще у 2017 році Брітні Спірс планувала купити собі сама обручку.

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