Брітні Спірс затримали поліцейські

У Брітні Спірс знову проблеми із законом / Фото: instagram.com/britneyspears

У Брітні Спірс, яка готується стати мамою втретє, проблеми із законом. Поліція затримала співачку за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє видання The Blast .

Інцидент стався ще у березні. За словами поліцейських, Спірс їхала на дуже великій швидкості, що могло спричинити низку неприємностей. Брітні Спірс має постати перед судом 3 травня 2022 року.

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Брітні Спірс / Фото: Getty Images

Сама співачка ніяк не коментує свої пригоди за кермом. До слова, Брітні Спірс не вперше порушує ПДР. Раніше співачка вже не раз залучалася із цього приводу.

Нагадаємо, американська співачка протягом 13 років перебувала під опікою батька і не могла розпоряджатися своїм життям. Співачка не могла вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми фінансами, а також заводити дітей. Для цього їй встановлювали внутрішньоматкову спіраль, а також змушували приймати літію. У жовтні минулого року Брітні отримала довгоочікувану свободу