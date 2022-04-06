Бронежилет замість Prada та Givenchy: Лев Улесов змінив моделінг на роботу бойового медика

Лев Улесов став новим героєм для українок

З початком бойових дій багатьом українцям довелося змінити рід діяльності й стати на захист рідної країни. Олег Михайлюта, Микита Добринін, Макс Барських – усі вони взяли в руки зброю.

Так само вчинив і Лев Улесов, який до війни будував успішну модельну кар'єру на світових подіумах. Сьогодні він не просто краш українських дівчат, а й парамедик на передовій.

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Givenchy, Hugo Boss та Prada

21-річний Лев Улесов родом із Броварів. Виразні риси обличчя, харизма та сексуальність допомогли українцеві знайти своє місце у моделінгу.

В останні кілька років хлопець мало жив в Україні, оскільки здебільшого працював за кордоном. Лев співпрацює з модельними агенціями в Італії, Німеччині та Франції.

Лев Улесов родом із Броварів

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Харизматичного українця не могли не помітити скаути люксових брендів. У 2019 році Улесов отримав можливість закрити показ Prada.

За свою кар'єру Лев вже встиг з'явитися на подіумах Givenchy та Givenchy Couture, Hugo Boss Loewe, Dries Van Noten та багатьох інших.

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Улесов співпрацював із люксовими брендами

З подіуму на фронт

Незадовго до початку військових дій в Україні Лев повернувся додому після роботи у Кореї. Відразу ж після звісток про те, що у його рідному місті вже є поранені й загиблі, Улесов вирішив йти і записуватися в ТрО.

Як розповідав сам Лев, головна складність була в тому, що у нього не було необхідної освіти та навичок, але його все ж таки взяли до лав медиків. Відпрацювати набуті вміння він зміг уже на місці, у штабі.

Модель став медиком на передовій

Я служу, а не працюю. Я солдат, ми ж захисники. У нас все добре. Ваша безпека для нас зараз важливіша, – каже Лев про службу.

Лев Улесов у ТрО

Як медик Улесов уже надивився на передовій на поранення та травми, у тому числі й мирного населення. За його словами, багато людей нехтують правилами безпеки заради цікавості і часто одержують поранення від уламків.

Скажу одне: це у нас у крові. Ми не можемо цього змінити, бо народилися безстрашними. Проте всі правила безпеки максимально прості. Просто, будь ласка, прислухайтеся до того, що кажуть військові. Україні потрібні живі люди, а не посмертно герої. Ми вже всі герої. Тому бережіть життя своє та своїх близьких, – звертається до українців Лев.

Лев Улесов: особисте життя

У соціальних мережах Лева достатньо фото з гарними дівчатами, адже з багатьма з них йому доводиться працювати.

Проте натяку на особисте життя Улесов все ж таки не дає. Упевнені, що за серце молодого красеня готові поборотися тисячі українок... і не лише

Лев не афішує особисте життя

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