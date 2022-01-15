"Бухаю на підтримку Оленьки Бузової": Лоліта заступилася за телеведучу після гучного відео

Лоліта підтримала Ольгу Бузова після скандальних відео з відпустки у Куршавелі / Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Діма Білан засудив співачку Клаку Коку, яка про публікувала відео Ольги Бузової у нетверезому стані. Лоліта теж вирішила висловитися про гучні кадри. Артистка не розуміє, чому всіх так хвилює, як проводить свою відпустку Бузова

Поки я відпочиваю в Ізраїлі... Чую якийсь сморід лунає. Виходить, Оля Бузова відірвалася. Клава Кока зняла її відпочиваючою, хтось там вирішив дати моралістів. Хлопців, ви че, о***їли? Відпустка для цього існує. Ось я з моїм другом Мишком щойно вийшли від Марі Майслер, ми випили пляшку вина. Хочу вам сказати, ми після Марі вийшли і купили ще дві пляшки червоного, і збираємося з Мишком бухати, бо тут, крім нас двох, нікого немає. Тому у мене челлендж "Бухаю на підтримку Оленьки Бузової", – сказала співачка у себе в Instagram

Ольга Бузова в коментарях подякувала Лоліті за підтримку.

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"Я просто ще навіть не вмію бухати, але якось підтримаю твій челендж. Лола, найкраща. Люблю"

Скріншот: Instagram

Що за відео Ольги Бузової у Куршавелі

Клава Кока опублікувала відео, як Ольга Бузова у халаті та накинутій зверху куртці йде у спа-салон у Куршавелі. Якоїсь миті Ольга сідає навпочіпки і Клава намагається її підняти зі словами: "Ти в моїй куртці, не валяйся, будь ласка, на підлозі". У Мережі почали обговорювати, що на відео Бузова у нетверезому стані. Потім і телеведуча опублікувала кілька компрометуючих відео.

Відео з відпочинку Кокі та Бузової стали обговорювати Ксенія Собчак, Діма Білан, Альона Водонаєва

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Після шуму Клава Кока виправдалася за відео.

Чому люди думають, що якщо ми веселимось, то обов'язково п'яні чи під чимось? А що якщо це щирі емоції, радість чи просто приколюємось? Девіз – будь собою, – сказала співачка.

Ольга Бузова не коментувала відео. Через кілька днів у InstaStories вона розповіла, що тепер вона сама на відпочинку.

Щоб ніхто не переживав, щоб мене ніхто не втрачав, я два дні без усіх, одна. Ніхто мене не підставляє, не обговорює за очі. Сьогодні у мене новий інструктор і він мене реально вчить кататися!

Раніше ми розповідали, що Ольга Бузова принизила колишнього чоловіка.