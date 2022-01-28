Колишній Лорак показав нові фото з її копією та попросив не порівнювати наречену зі співачкою (фото)

Мурат Налчаджіоглу похвалився відпочинком у Танзанії разом зі своєю нареченою / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/muratnalca
Колишній чоловік Ані Лорак, яка вивела свою 10-річну доньку на сцену, турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу почав рік з канікул. Разом зі своєю 25-річною обраницею Лілією він вирушив до Занзібару.
На світлинах, які Мурат опублікував у своєму Instagram-профілі, вони з Лілією зодображені на пляжі. Дівчина одягнена в сукню з вирізами.
Давайте перестанемо коментувати чуже життя. Це мій особистий акаунт і життя, давайте поважати всіх людей, про яких ви говорите, – написав Мурат у пості.
Ексчоловік зірки таким чином відреагував на постійні закиди з боку шанувальників Лорак та порівняння з нею його дівчини.
У коментарях підписники називають колишнього чоловіка Ані Лорак альфонсом, а його обраницю – красунею. Багато хто продовжує порівнювати дівчину зі співачкою.
- "Схожа на Лорак"
- "Кароліна найкраща"
- "Все одно Ані краще!"
- "Дуже схожа на Ані Лорак"
Про стосунки пари майже немає інформації. Відомо що Мурат та Лілія почали зустрічатися у червні минулого року. Дівчина працює візажистом у Києві, має доньку від попередніх стосунків.
Восени минулого року Налчаджіоглу зробив пропозицію Лілії. Він також встиг познайомити її з донькою Ані Лорак – Софією.
У 2021 році Мурат відвідав концерт Ані Лорак в одному із заміських комплексів Москви. Раніше бізнесмена після розлучення зі співачкою не помічали на концертах ексдружини.