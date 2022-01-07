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Ані Лорак вивела 10-річну доньку на сцену головного каналу Росії: несподівана реакція глядачів

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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7 січня, 17:02
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Ані Лорак заспівала різдвяну пісню у несподіваному дуеті зі своєю 10-річною дочкою Софією. Не всі шанувальники оцінили виступ мами з дочкою
Ані Лорак із донькою заспівала на російському ТБ
Ані Лорак із донькою заспівала на російському ТБ / Фото: instagram.com/anilorak

Поки що в Україні тільки анонсовано масштабний концертний тур Ані Лорак , співачка виступає на головному російському телеканалі

Ані Лорак разом із дочкою Софією з'явилася в одному із різдвяних шоу на "Першому каналі".

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Відео з виступ виконавиця поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Для багатьох фоловерів Ані Лорак спільний виступ виконавиці з 10-річною дочкою став несподіванкою. Як зазначили деякі коментатори, голос дівчинки дуже подібний до голосу її зіркової мами.

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Але уважні слухачі помітили цікаву деталь, яка змусила їх негативно висловитись про виступ юної виконавиці та Ані Лорак. Фанати запідозрили Лорака у використанні фонограми.

  • "Що гарного? Пісня під фанеру"
  • "Видно, що під фанеру співають..."
  • "Соня прибирає мікрофон від обличчя і перестає співати, а голос продовжує звучати. Ви людей за дурнів чи тримаєте?"
  • "Ані Лорак зрад не прощають! Ти ж українка!"
Скріншот – instagram.com/anilorak/

Нагадаємо, що багато українських зірок негативно відгукуються про наміри Ані Лорак повернутися в Україну з концертами. Так, своє обурення щодо майбутнього туру співачки вже встиг висловити музичний продюсер Ігор Кондратюк .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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