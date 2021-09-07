Cardi B вдруге стала мамою: перші фото з пологового будинку

Реперка Cardi B народила другу дитину / Фото: instagram.com/iamcardib

У червні цього року 28-річна Cardi B повідомила, що чекає на другу дитину. Це сталося під час її виступу на церемонії нагородження BET Awards. Реперка вийшла на сцену в чорному боді, який підкреслив її круглий живіт.

Минулої ночі Карді повідомила підписникам в Instagram, що народила – тепер вона мама двох дітей.

Стать дитини зірка поки не розсекретила, зазначивши лише дату народження – 4 вересня.

На знімку зображені новоспечена мама, яка тримає на руках малюка, укрита ковдрою від Louis Vuitton, і батько дитини.

Offset теж поділився зворушливою світлиною з пологового відділення, на якій його можна побачити з дитиною на руках, в той час як Cardi B дивиться на них.

"Глава 5" , – написав зірковий тато.

У 29-річного репера є сини Коді і Джордан, а також дочка Калеа від його попередніх стосунків.

Cardi B і Offset одружилися в 2017 році. У 2020-му виконавиця подала на розлучення, звинувативши чоловіка в зрадах і аб'юзі, але через два місяці передумала і забрала документи.

У пари є дочка Калчер, яка народилася в 2018-му.

Дивіться сюжет про зірок, які виходили заміж вагітними:

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