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Зірка серіалу Татусеві дочки вперше стала мамою (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
15 серпня, 07:00
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Ліза Арзамасова народила своєму чоловікові Іллі Авербуху дитину. Для 26-річної акторки це була перша вагітність, а у фігуриста вже є син від попереднього шлюбу
Ліза Арзамасова з "Татусевих дочок" стала мамою
Ліза Арзамасова з "Татусевих дочок" стала мамою / Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Поповнення в молодій сім'ї сталося 14 серпня. Зіркові батьки Ліза Арзамасова та Ілля Авербух поділилися першою фотографією з новонародженою дитиною на своїх сторінках в Instagram.

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Стать малюка вони поки не розсекречують, хоча раніше інсайдери повідомляли, що у Арзамасової народиться син.

Щастя, – коротко підписала зворушливу світлину акторка. На ній Ліза та її чоловік ніжно тримають на руках немовля.

Що відомо про роман Арзамасової і Авербуха

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Про те, що зірка "Татусеві дочок" Ліза Арзамасова і фігурист Ілля Авербух закрутили роман, стало відомо в липні 2020-го. У грудні того ж року пара узаконила свої стосунки.

У квітні цього року Арзамасова і Авербух оголосили, що у них з'явиться спільна дитина. Для Лізи ця вагітність перша, а ось у Іллі вже є син від попереднього шлюбу.

Єлизавета Арзамасова і Ілля Авербух
Єлизавета Арзамасова і Ілля Авербух / Фото: instagram.com/averbukhofficial

Раніше Ілля Авербух був одружений із фігуристкою Іриною Лобачовою. Пара була в шлюбі з 1995 по 2007 рік. У 2004 році у них народився син Мартін, який після розлучення батьків залишився жити з тотом.

У соцмережах багато хто критикував Лізу Арзамасову за те, що вона молодша за свого коханого на 21 рік. Але артистку чужа думка абсолютно не хвилює, вона стверджує, що щаслива.

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Дивіться сюжет про зірок, які виходили заміж вагітними:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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