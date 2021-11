Чотири сукні, сльози нареченого та зіркові гості: деталі казкового весілля Періс Гілтон (фото)

Світська левиця вийшла заміж за бізнесмена Картера Реума. / Фото: instagram.com/parishilton

11 листопада парочка зіграла розкішне весілля в Лос-Анджелесі, після чого святкування продовжилося двома вечірками, що згодом покажуть у 13-серійному документальному серіалі, який називатиметься Paris in Love (Закохана Періс).

Гучне весілля 40-річних Періс Гілтон та Картера Реума безперечно було казковим та приголомшливим: зіркові гості, чотири образи знаменитої блондинки, сльози нареченого – це далеко не все. "Сьогодні" пропонують переглянути найяскравіші світлини з церемонії та святкування.

Урочиста частина пройшла у маєтку Бель-Ейр, яке належить покійному дідусеві Періс. Саме весілля святкуватимуть аж три дні й три ночі. Цікаво, що лише для першого дня урочистості світська левиця підготувала чотири весільні образи.

Маєток Бель-Ейр, де проходило весілля. / Фото: скріншот

Для офіційної частини церемонії зірка одягнула сукню Oscar de la Renta із мереживом та квітковою аплікацією. Волосся Періс було зібране в пучок, а зачіску доповнювала довга фата. Нарачена зізнається, що на створення сукні пішло декілька місяців і воно того варте.

Періс Хілтон вийшла заміж 11 листопада. / Фото: instagram.com/parishilton

Я хотіла чогось позачасового, елегантного, шикарного та культового, і я така щаслива, – ділиться емоціями Гілтон.

Періс Хілтон у весільній сукні. / Фото: instagram.com/parishilton

А от наречений не зміг стримати сліз, коли побачив свою кохану у такому образі.

Наречений світської левиці. / Фото: People

Коли Картер уперше побачив мене у сукні, він заплакав, я також почала плакати. Це був казковий момент. Перед початком церемонії моє серце калатало, бо настав час. Я тремтіла: це був один з найбільш чуттєвих моментів у моєму житті, – написала модель на своєму сайті.



Також знаменитість приміряла весільну сукню з відкритими плечима та пишною спідницею від Galia Lahav. У доповнені йшли діадема та делікатне намисто.

Весілля Періс Гілтон. / Фото: galialahav

Продемонструвала наречена й ніжну, приталену сукню від Pamella Roland. Відзначимо, що вбрання було повністю розшите бісером та камінням. Також на моделі була легка прозора накидка.

Образ Періс Гілтон на весіллі. / Фото: pamellaroland

А от для розважальної, та найцікавішої, частини заходу Періс одягнула коротку коктейльну сукню з квітковою вишивкою від Oscar de la Renta.

Періс Гілтон на весіллі продемонструвала чотири сукні. / Фото: oscardelarenta

Ну і як же ж без зіркових гостей! Періс Гілтон запросила на весілля своїх знаменитих подруг: Кім Кардаш’ян, Емму Робертс та Ніколь Річі. Також на святі були Бебі Рекса, Ешлі Бенсон та інші.

На весіллі були присутні різні селебретіс – подруги Періс Гілтон. / Фото: People

На весіллі була й співачка Демі Ловато, яка присвятила для молодят романтичну композицію I Will Always Love You. До речі, саме під неї станцювали свій перший танець Періс та Картер.

Демі Ловато виконала пісню на весіллі Періс Гілтон. / Фото: People

Не можна обійти стороню букет та весільний торт – він таки приголомшливий. До слова, гостей, окрім торта, частували ікрою, стейками, морозивом.

Свадебный торт. / Фото: People

Періс Хілтон поділилась з прихильниками світлинами з весілля. / Фото: instagram.com/parishilton

Також у Мережі з'явилося фото Періс зі сім'єю та подружками, які були одягнені в рожеві сукні від бренду Alice + Olivia.

Періс Гілтон з сім'єю. / Фото: People

Періс Гілтон з подругами нареченої. / Фото: People

Новоспечена дружина ділиться з прихильниками, що довго шукала "свого чоловіка", з яким може будувати майбутнє і от вона його знайшла.

Я – дружина. Я не можу в це повірити. Упродовж останніх двох десятиліть я постійно шукала свого чоловіка. Ту людину, з якою разом під силу побудувати майбутнє, – написала зірка.

Як Картер освідчився Періс

Обранець зробив пропозицію зірці в дуже романтичному стилі – став на коліно в альтанці, яка була прикрашена квітами. Звісно модель сказала"так".

Цікаво, що до цього моменту кілька чоловіків домагалися серця Періс, однак вона ніколи і нікому не відповідала згодою. Схоже тепер світцька левиця знайшла того єдиного на все життя.

