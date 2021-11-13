Чотири сукні, сльози нареченого та зіркові гості: деталі казкового весілля Періс Гілтон (фото)

Світська левиця вийшла заміж за бізнесмена Картера Реума. / Фото: instagram.com/parishilton
11 листопада парочка зіграла розкішне весілля в Лос-Анджелесі, після чого святкування продовжилося двома вечірками, що згодом покажуть у 13-серійному документальному серіалі, який називатиметься Paris in Love (Закохана Періс).
Гучне весілля 40-річних Періс Гілтон та Картера Реума безперечно було казковим та приголомшливим: зіркові гості, чотири образи знаменитої блондинки, сльози нареченого – це далеко не все. "Сьогодні" пропонують переглянути найяскравіші світлини з церемонії та святкування.
Урочиста частина пройшла у маєтку Бель-Ейр, яке належить покійному дідусеві Періс. Саме весілля святкуватимуть аж три дні й три ночі. Цікаво, що лише для першого дня урочистості світська левиця підготувала чотири весільні образи.
Для офіційної частини церемонії зірка одягнула сукню Oscar de la Renta із мереживом та квітковою аплікацією. Волосся Періс було зібране в пучок, а зачіску доповнювала довга фата. Нарачена зізнається, що на створення сукні пішло декілька місяців і воно того варте.
Я хотіла чогось позачасового, елегантного, шикарного та культового, і я така щаслива, – ділиться емоціями Гілтон.
А от наречений не зміг стримати сліз, коли побачив свою кохану у такому образі.
Коли Картер уперше побачив мене у сукні, він заплакав, я також почала плакати. Це був казковий момент. Перед початком церемонії моє серце калатало, бо настав час. Я тремтіла: це був один з найбільш чуттєвих моментів у моєму житті, – написала модель на своєму сайті.
Також знаменитість приміряла весільну сукню з відкритими плечима та пишною спідницею від Galia Lahav. У доповнені йшли діадема та делікатне намисто.
Продемонструвала наречена й ніжну, приталену сукню від Pamella Roland. Відзначимо, що вбрання було повністю розшите бісером та камінням. Також на моделі була легка прозора накидка.
А от для розважальної, та найцікавішої, частини заходу Періс одягнула коротку коктейльну сукню з квітковою вишивкою від Oscar de la Renta.
Ну і як же ж без зіркових гостей! Періс Гілтон запросила на весілля своїх знаменитих подруг: Кім Кардаш’ян, Емму Робертс та Ніколь Річі. Також на святі були Бебі Рекса, Ешлі Бенсон та інші.
На весіллі була й співачка Демі Ловато, яка присвятила для молодят романтичну композицію I Will Always Love You. До речі, саме під неї станцювали свій перший танець Періс та Картер.
Не можна обійти стороню букет та весільний торт – він таки приголомшливий. До слова, гостей, окрім торта, частували ікрою, стейками, морозивом.
Також у Мережі з'явилося фото Періс зі сім'єю та подружками, які були одягнені в рожеві сукні від бренду Alice + Olivia.
Новоспечена дружина ділиться з прихильниками, що довго шукала "свого чоловіка", з яким може будувати майбутнє і от вона його знайшла.
Я – дружина. Я не можу в це повірити. Упродовж останніх двох десятиліть я постійно шукала свого чоловіка. Ту людину, з якою разом під силу побудувати майбутнє, – написала зірка.
Як Картер освідчився Періс
Обранець зробив пропозицію зірці в дуже романтичному стилі – став на коліно в альтанці, яка була прикрашена квітами. Звісно модель сказала"так".
Цікаво, що до цього моменту кілька чоловіків домагалися серця Періс, однак вона ніколи і нікому не відповідала згодою. Схоже тепер світцька левиця знайшла того єдиного на все життя.
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