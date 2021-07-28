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Періс Гілтон спростувала чутки про вагітність, але сподівається, що народить після весілля

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
28 липня, 08:37
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Вчора ввечері ЗМІ активно почали писати про те, що світська левиця Періс Гілтон вагітна. Зірку у ту ж мит стали з цим вітати і вона зробила офіційну заяву
Періс Гілтон спростувала чутки про свою вагітність
Періс Гілтон спростувала чутки про свою вагітність / Фото: instagram.com/parishilton

Як стверджує Періс, вона поки не при надії. У новому епізоді подкасту This Is Paris під назвою "Я – вагітна?" 40-річна зірка прокоментував повідомлення, в яких стверджувалося, що вона чекає на першу дитину від свого нареченого Картера Реума.

Хілтон, проте, каже, що не вагітна поки що, але не може дочекатися, коли в 2022 році у неї з'являться діти.

Я буду (вагітна – ред.) після весілля. Я не можу дочекатися, коли у мене будуть діти після весілля, у 2022-му. Зараз я готуюся до церемонії і знімаю мою нову документалку, – розповіла в подкасті Періс.

Періс Гілтон не вагітна
Періс Гілтон не вагітна / Фото: instagram.com/parishilton

Періс Гілтон зізнавалася, що давно мріє про сім'ю та дітей. У 2020 році вона заморозила свої яйцеклітини, а потім розпочала підготовку до ЕКО. Зважилася вона на цю процедуру тому, що це дозволяє їй самій "обрати" майбутніх дітей:

Я вже чекаю не дочекаюся, щоб наряджати їх. Хочу близнюків – хлопчика і дівчинку, – коментувала свій вибір знаменитість.

Гілтон раніше була заручена з актором Крісом Зілкою, але в 2018 році вони розлучилися. Зараз вона в стосунках із бізнесменом Картером Реумом.

Періс Гілтон і Картер Реума
Періс Гілтон і Картер Реума / Фото: parishilton.com

У лютому цього року Картер зробив коханій пропозицію. Це сталося в її 40-й день народження. Періс зізналася, що дуже чекала, коли улюблений покличе її заміж, але коли цей момент дійсно стався, вона була в шоці.

Періс Гілтон і Картер Реума знайомі вже більше 10 років, але почали зустрічатися тільки в 2019 році. Після весілля зірка має намір взяти прізвище чоловіка, але буде використовувати її разом зі своїм – Гілтон, через дефіс.

Раніше Періс Гілтон розсекретила, як зберігає молодість.

Чому зірки відмовляються від сексу – дивіться в сюжеті:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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